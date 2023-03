După trei luni, Faimoșii și Războinicii au avut șansa să-și revadă familiile prin intermediul unui apel video. Echipele s-au întrecut la jocul pentru comunicare, care a fost câștigat în final de Războinici. Ei au vorbit cu cei de acasă.

„Nu se poate! Nu mai avem nicio șansă la nimic”

Faimoșii au pierdut șansa de a se vedea cu cei dragi. Primul care și-a arătat indignarea a fost Kamara. „Sunt supărat. Am avut 5-2. N-am voie să mă supăr. Îmi spui tu când să mă supăr?”, i-a strigat cântărețul Adei Dumitru

Ulterior, cei doi și-au spus supărările unuia altuia. „Nu se poate, mă, așa ceva. Nu se poate. Cum? Când o să mai fie? Că apel video era acum doar. Nu mai avem nicio șansă la nimic.

Asta era, apel video. Ce altceva poate să mai fie? Nu se repetă. Era singura dată când puteam să vorbesc cu Leon și atât”, a mai declarat Kamara, care îi duce dorul fiului lui bolnav, pentru care luptă la Survivor România 2023.

Și Mihai Zmărăndescu a fost revoltat pentru că nu a reușit să câștige alături de echipa jocul de comunicare. Vrea neapărat să își vadă băiețelul recent născut. „Hai, măi, frate, joc de doi, să jucați amândoi, că nu mai pot să stau fără să-mi văd băiatul! A cincisprezecea oară când pierd aici!

Nu mai pot! Iar am zis, mă, că nu o iau pe asta. Pe Ștefania, și a căzut aia de 15 ori, ca pleașca-n apă, frate! N-am cum să aduc singur punctul ăla de acolo cu echilibrul!”, a spus Mihai Zmărăndescu imediat după joc, conform fanatik.ro.

„Dacă nu pot prin apel video, vreau să-i spun soției și copilului meu că-i iubesc”

Mihai Zmărăndescu duce dorul soției și băiețelului lor, a izbucnit chiar și în lacrimi când a vorbit despre ei la Survivor 2023. „Nu mai pot să pierd jocuri de comunicare. Vreau și eu să-mi văd băiatul. Acum știam că este pe video și puteam să-l văd cât a crescut. Eu deja mă simt vinovat de când am plecat că n-am asistat la creșterea lui. Îmi doream atât de mult.

Dacă nu pot prin apel video, vreau să-i spun soției și copilului meu că-i iubesc din tot sufletul meu. Indiferent cât mai rămân aici, cu sufletul sunt alături de ei. Este foarte dureros. Îmi pare rău că plâng, dar când ai copil acasă, instinctul patern crește de la zi la zi, mai ales că nu-l vezi”, a declarat plângând Mihai Zmărăndescu.

Cine e Mihai Zmărăndescu de la Survivor România 2023

În prezent, Mihai Zmărăndescu este antrenor particular în cadrul Academiei Cătălin Moroșanu și are în palmares 18 victorii și două înfrângeri. Deține titlurile de campion IBA Boxing, campion intercontinental IBA și campion WCMMA.

În privința vieții sale personale, Mihai Zmărăndescu are o iubită pe nume Alexandra, care de curând a născut primul lor copil, un băiețel pe nume Patrick.

Într-un interviu la primatv.ro, Mihai Zmărăndescu a dezvăluit că nu are o relație bună cu tatăl lui, cu Cătălin Zmărăndescu. „Nu mai vreau să aud nimic în viaţa mea de el! Nu mai vorbim de 3 ani de zile şi, pentru cine nu ştie, am şi o soră de 19 ani care nu mai vorbeşte cu tata de 5 ani de zile. Odată ce tu ai 50 de ani şi peste tot te promovezi cu 2 copii, tu având 4 copii, chit să sunt din altă căsătorie, nu ştiu ce ar mai fi de spus”, i-a spus Mihai lui Cristi Brancu la Exclusiv VIP, în urmă cu un an.

