Minodora a numit trei artiste care, după părerea sa, nu au voce. „Ea nu poate să cânte nimic, se chinuie”

Minodora a fost invitată în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. Cântăreața a fost supusă unei provocări: ori mănâncă diverse preparate ciudate, ori răspunde unor întrebări incomode.

Chiar înainte de a începe seria întrebărilor, prezentatoarea Teo Trandafir i-a arătat cântăreței un material cu Bianca Rus în care afirma că Minodora nu se îmbracă bine deloc. Artista a avut acum o primă reacție.

„Bianca Rus, fata asta care zice că nu știu să mă îmbrac. Important e să știi să cânți dacă tot ești artist și cu asta te ocupi. Fata aceasta îmi pronunță numele a doua oară pe ecrane.

Am fost sunată acum 10 ani de zile de Libertatea și mi-au spus că e o fată Bianca Rus care zice că eu nu știu să cânt sau ceva de genul acesta. Am întrebat cine este fata, pentru că nu o cunoșteam. Este a doua oară când îmi pronunță numele. O rog foarte tare să pună mâna să studieze, că cânte, nu poate să cânte nimic fata asta, se strofoacă de foarte mulți ani de zile să cânte”, a spus Minodora în direct.

Bianca Rus

Declarațiile ei la adresa Biancăi Rus nu s-au oprit aici. Minodora a adăugat că, după părerea ei, Bianca nu are voce, „se chinuie să cânte”.

„Eu mereu am spus că e loc sub soare pentru toată lumea și atât timp cât nu mă deranjează cineva e ok.

Fata asta trebuie să știe de la mine, eu îmi asum treaba asta vizavi de ce vreau să spun, și mă pricep să cânt, pentru că am studiat, și trebuie să știe că un artist e artist dacă Dumnezeu i-a dat voce și dacă prin sângele lui curge voce. Dacă Dumnezeu ei nu i-a dat și prin sângele ei nu curge muzică, ea se chinuie de foarte mulți ani de zile. Dacă ar fi fost o persoană în banca ei, să își câștige bănuțul, nu m-ar fi deranjat. Dar ea îmi pronunță numele, Minodora, Minodora.

Vreau să îi spun foarte clar că poate să se strofoace și să facă orice ar face în această viață, că dacă Dumnezeu nu îți dă, nu e”, a mai adăugat vedeta în vârstă de 43 de ani.

Ulterior, provocarea de la Kanal D a început pentru Minodora cu o întrebare neașteptată. „Top trei cântăreți din România care nu au voce dacă nu ar face playback”.

„Bianca Rus se chinuie, mai este Roxana Nemeș, care nu cântă, e superbă, e frumoasă, dar are o charismă, o dulceață, dar nu e gâtul ce trebuie.

Și mai este Laurette, Adriana Bahmuțeanu care a început să cânte… Și Laurette a încercat să cânte, dar nu e cântăreață”, a declarat Minodora în emisiune.

