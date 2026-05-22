Serviciile vor funcționa cu intermitență

Blocajul temporar este cauzat de lucrări de optimizare tehnică desfășurate la baza de date a Direcției de Permise și Înmatriculări.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în perioada 22.05.2026, ora 17:00 – 23.05.2026, ora 00:30, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, serviciile utilizate pentru interogarea datelor deținute de aceasta vor funcționa cu intermitență”, a transmis CNAIR.

Compania de drumuri subliniază că în aceste condiții, „emiterea rovinietelor și peajelor prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe acestuia pot înregistra perioade de indisponibilitate pe parcursul intervenției”.

Ce este peajul?

Șoferii care au circulat fără taxe valabile trebuie să știe că rovinieta mai poate fi cumpărată doar până la ora 24:00 a aceleiași zile. În schimb, plata peajului (taxa de pod) se poate face și retroactiv, până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare celei în care s-a trecut peste pod.

Peajul este taxa de trecere pentru utilizarea unei anumite porțiuni de infrastructură, de regulă un pod sau un tunel. Spre deosebire de rovinietă, care este o taxă generală pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi valabilă o perioadă de timp (de la o zi până la un an n.r.), peajul se plătește per trecere sau sub formă de abonament cu un număr fix de treceri pentru un obiectiv specific.

În România, cele mai cunoscute exemple de peaj, gestionate tot de CNAIR, sunt: peajul de la Fetești – Cernavodă: taxa pentru utilizarea podurilor peste Dunăre de pe Autostrada Soarelui (A2); respectiv peajul de la Giurgeni – Vadu Oii: taxa pentru podul de peste Dunăre de pe DN2A.

