În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri că vedeta nu mai formează un cuplu cu Andrei și iată că vestea a fost confirmată chiar de ea. Mira s-a despărțit de iubit după doi ani de relație. Artista a declarat că nu a vrut să spună de la bun început ce se întâmplă în viața ei amoroasă, pentru că nu era destul de sigură despre situația în care se afla.

„A venit momentul să vă zic că da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. A venit momentul să fac videoul acesta pentru că era clar și evident că nu mai puteam să o ducem așa la nesfârșit cu ignoranța asta din partea mea pentru întrebările voastre. N-aș fi vrut să răspund. Era o zonă de ceață și pentru noi. Nu știam exact, cum se întâmplă și de obicei când oamenii se despart, nu știu dacă e gata, definitiv, te apucă gândurile… Nu am mai experimentat nicio situație de genul acesta, pentru că nu m-am mai afișat cu nimeni până acum”, a spus Mira în cadrul unui videoclip pe TikTok.

Motivul pentru care Mira s-a despărțit de iubit

Artista a spus și motivul pentru care a decis să pună punct relației. Mira s-a despărțit de iubit pentru că nu mai rezonau unul cu celălalt. Andrei i-a fost alături vedetei în ultimii doi ani.

„Nici pe voi nu ar trebui să vă prea intereseze. Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu e nicio problemă. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună”, a mai spus Mira.

Relația lor a început de la o prietenie foarte bună. „Mai întâi am fost prieteni foarte buni și după care… știi cum e când cei mai buni prieteni se iubesc și… Nici noi nu ne-am dat seama că s-a întâmplat (n.r. – relația), mai ales că s-a întâmplat după ce ne-am cunoscut. Au trecut ceva luni”, mărturisea Mira.

