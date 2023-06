După succesul filmului lor de debut, „Mirciulică”, și confirmarea faptului că mult așteptatul „Nuntă pe bani”, cel de-al doilea film de comedie semnat de regizorul Cristian Ilișuan, va sosi toamna aceasta în cinematografe, o nouă veste vine din partea producătorilor de la Bravo Films: vloggerul și actorul clujean Mircea Bravo filmează o nouă producție de comedie în străinătate.

Costel Bojog și Maria Popovici joacă în „Moartea în vacanță”

Pentru filmul „Moartea în vacanță”, Mircea Bravo face echipă cu celebrii stand-up comedianți Costel Bojog și Maria Popovici, cei trei urmând să aibă parte de o perioadă plină de peripeții în Grecia, unde se află în prezent alături de o numeroasă echipă de producție.

Care e acțiunea din „Moartea în vacanță”

Filmul se concentrează pe trei personaje: Mihăiță, Adrian și Patricia, care se luptă să intre în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată (Mihaela Deceanu), în speranța că-i vor moșteni averea. Regizorul Cristian Ilișuan spune despre noul film: „Săli de cinema pline în toată țara și hohote de râs pe tot parcursul filmului, asta îmi doresc de la următoarea noastră comedie, Moartea în vacanță, un road trip care sper să rămână peste ani o comedie emblematică în cinematografia românească.”

„Moartea în vacanță” este un roadtrip de comedie pentru care filmările au loc în Grecia, Bulgaria și România. Regia îi aparține lui Cristian Ilișuan, imaginea e semnată de Andrei Băltărețu, iar scenariul este scris de echipa creativă responsabilă și pentru primele 2 lungmetraje: Cristi Ilișuan, Mircea Popa, Tibi Codorean, Cristi Ciui, Andrei Vereștiuc, cărora li s-a alăturat stand-up comediantul Sergiu Floroaia. Filmul va avea premiera în cinematografe în 2024.

Cum a devenit Mircea Bravo celebru

Mircea Bravo e celebru în mediul online, el realizează clipuri amuzante. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mircea și-a spus povestea, dar a făcut dezvăluiri și despre viața personală. „Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni.

Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat el.

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui. „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama că se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el.

