Din câte se pare, în urmă cu două luni Mircea Solcanu s-a angajat la un post de radio din Constanța, oraș în care locuiește în prezent, astfel că banii pe care îi primește lunar s-au dublat!

„Tu cu 3.000 de euro ai trăit un an și jumătate? Cum trăiește un om în România cu 3.000 de euro un an și jumătate? Ca să înțeleagă toată lumea: 15.000 de lei”, l-a întrebat Bursucu pe Mircea Solcanu.

„Un an și jumătate, da… Trăiesc și acum cu 1.280 de lei pensie. Lei! Adică aia cu euro să o lăsăm, că aia, când eram cu euro, era bine…”, a răspuns Mircea Solcanu.

„1.280 de lei… Știi la virgulă…”, i-a replicat imediat Adrian Cristea, iar fostul prezentator de la Acasă TV a dezvăluit că primește și 800 de lei, o pensie specială pentru persoanele cu dizabilități: „Îți arăt cuponul… Mai e indemnizația de handicap… Aia nu știu, că au mărit-o acum… Cred că e 800 de lei”!

Imediat Bursucu a făcut un calcul și a spus pensia totală pe care o primește Mircea Solcanu: „Deci 2.080 de lei. Ăștia sunt banii tăi pe care îi faci lunar. De la radio încasezi ceva, ai salariu? Ești din Constanța, faci de drag, din pasiune, îți dă ca să nu zici că te duci pe gratis”!

Iar apoi a urmat un dialog între cei doi:

Mircea Solcanu: „Da, încasez. Da, mai trece acolo…”

Bursucu: „500 de lei? De euro?”

Mircea Solcanu: „De euro, da”

Bursucu: „2.500 de lei pe lună”

Mircea Solcanu: „Mai puțin”

Bursucu: „2.000 de lei pe lună”

Mircea Solcanu: „Așa, da”

Bursucu: „4.000 de lei în total”

Mircea Solcanu: „Dar asta acum, asta o fac de două luni. Stai puțin, că eu de 12 ani trăiesc cu sumele alea. Fără ăia 2.000 de lei”

Bursucu: „Cu 2.080? Ăia 2.000 de lei deja sunt bonus”

Mircea Solcanu: „Dar eu chiar simt asta”

Astfel, suma totală care îi intră în cont lui Mircea Solcanu de aproximativ două luni, de când s-a angajat la radio în Constanța este de 4.080 de lei. 2.000 de lei este salariul, 1.280 de lei este pensia și 800 de lei este indemnizația pentru persoanele cu dizabilități.