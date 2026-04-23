Strâmtoarea Ormuz, sub control american, potrivit lui Trump

Această declarație vine pe fondul dificultăților Iranului de a localiza propriile mine navale, plantate în timpul conflictelor anterioare. Oficialii americani afirmă că Teheranul se confruntă cu provocări majore în redeschiderea strâmtorii, o arteră strategică pentru comerțul global cu petrol.

Într-o altă postare, Trump a afirmat că Iranul este afectat de lupte interne între facțiunile guvernamentale de linie dură și cele moderate. „Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz. Nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Statelor Unite. Este „sigilată ermetic”până când Iranul va putea face o ÎNȚELEGERE!!!”, a adăugat liderul american.

Petrolier confiscat și reacție dură a Pentagonului

Pe lângă aceste declarații, Pentagonul a anunțat confiscarea petrolierului Majestic X, suspectat de contrabandă cu petrol iranian. „Vom continua aplicarea legilor maritime la nivel global pentru a perturba rețelele ilicite și a intercepta navele care furnizează sprijin material Iranului, oriunde ar opera”, a transmis Departamentul Apărării SUA.

După ce s-a vehiculat că o operațiune completă de curățare a Strâmtorii Ormuz de minele amplasate de Iran ar putea dura până la șase luni și ar fi amânată până la încheierea conflictului, Pentagonul a respins categoric informația, acuzând „jurnalism necinstit”.

Capturi în lanț și atacuri în Ormuz: tensiunile escaladează

Petrolierul a fost interceptat în Oceanul Indian, între Sri Lanka și Indonezia, aceeași zonă unde mai fusese confiscată o altă navă, Tifani, aflată în drum spre Zhoushan, China. Majestic X este al patrulea petrolier iranian capturat de forțele americane în ultimele luni, după ce alte trei nave au fost deturnate în largul Indiei, Malaeziei și Sri Lankăi.

În paralel, Iranul a intensificat atacurile în Strâmtoarea Ormuz, trăgând asupra a trei nave și capturând două dintre ele. Incidentul s-a produs miercuri, la o zi după ce Trump a prelungit un armistițiu fragil, menținând însă blocada americană asupra porturilor iraniene.

Strâmtoarea Ormuz rămâne o zonă de interes global, iar tensiunile dintre SUA și Iran continuă să atragă atenția comunității internaționale. Blocada și conflictele armate din această regiune strategică afectează direct comerțul global cu petrol și securitatea maritimă.