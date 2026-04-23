Conducta Drujba a devenit una dintre infrastructurile europene cu miză politică, după oprirea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Livrările au fost oprite în urma avarierii conductei petroliere într-un atac cu drone efectuate de ruși la sfârșitul lunii ianuarie.

Ungaria și Slovacia, conduse de premierii proruși Viktor Orban și Robert Fico, au acuzat Kievul că a tergiversat reparațiile, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat ajutorul pe care cei doi îl oferă statului agresor, Rusia, prin blocarea împrumutului UE aprobat pentru Ucraina și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva regimului de la Moscova.

În cele din urmă, livrarea petrolului prin secțiunea ucraineană a oleoductului Drujba a fost reluată miercuri, iar premierul ungar în exercițiu Viktor Orban, aflat în ultimele sale zile la putere după pierderea alegerilor pe 12 aprilie, a renunțat la veto și i-a permis Ucrainei să obțină un împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE.

Reluarea livrărilor a fost confirmată joi dimineață atât de grupul petrolier ungar MOL, cât și de Slovacia. Guvernul slovac a precizat că se așteaptă să primească 119.000 de tone de petrol prin conducta Drujba până la sfârșitul acestei luni.

Prim-ministrul Robert Fico a salutat redeschiderea oleoductului. „Cred că o relație serioasă între Ucraina și Uniunea Europeană a fost stabilită ieri și astăzi prin acordurile încheiate cu privire la împrumut și deschiderea conductei Drujba”, a comentat premierul slovac, care rămâne singurul lider de stat din UE și NATO cu o poziție deschisă prorusă după pierderea puterii de către Viktor Orban.

Guvernele Ungariei și Slovaciei sunt singurele din UE și NATO care insistă să se bazeze pe petrolul și gazele rusești, în pofida eforturilor UE de a pune capăt importurilor de energie rusească și unei dependențe energetice care a fost exploatată de regimul de la Moscova în scopuri geopolitice.

