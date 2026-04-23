Conducta Drujba a devenit una dintre infrastructurile europene cu miză politică, după oprirea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Livrările au fost oprite în urma avarierii conductei petroliere într-un atac cu drone efectuate de ruși la sfârșitul lunii ianuarie.

Ungaria și Slovacia, conduse de premierii proruși Viktor Orban și Robert Fico, au acuzat Kievul că a tergiversat reparațiile, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat ajutorul pe care cei doi îl oferă statului agresor, Rusia, prin blocarea împrumutului UE aprobat pentru Ucraina și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva regimului de la Moscova.

În cele din urmă, livrarea petrolului prin secțiunea ucraineană a oleoductului Drujba a fost reluată miercuri, iar premierul ungar în exercițiu Viktor Orban, aflat în ultimele sale zile la putere după pierderea alegerilor pe 12 aprilie, a renunțat la veto și i-a permis Ucrainei să obțină un împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE.

Reluarea livrărilor a fost confirmată joi dimineață atât de grupul petrolier ungar MOL, cât și de Slovacia. Guvernul slovac a precizat că se așteaptă să primească 119.000 de tone de petrol prin conducta Drujba până la sfârșitul acestei luni.

Prim-ministrul Robert Fico a salutat redeschiderea oleoductului. „Cred că o relație serioasă între Ucraina și Uniunea Europeană a fost stabilită ieri și astăzi prin acordurile încheiate cu privire la împrumut și deschiderea conductei Drujba”, a comentat premierul slovac, care rămâne singurul lider de stat din UE și NATO cu o poziție deschisă prorusă după pierderea puterii de către Viktor Orban.

Guvernele Ungariei și Slovaciei sunt singurele din UE și NATO care insistă să se bazeze pe petrolul și gazele rusești, în pofida eforturilor UE de a pune capăt importurilor de energie rusească și unei dependențe energetice care a fost exploatată de regimul de la Moscova în scopuri geopolitice.

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Informațiile esențiale pe care românii le pot afla din noua platformă pentru aeroporturi
Știri România 18:19
Informațiile esențiale pe care românii le pot afla din noua platformă pentru aeroporturi
Cereri mai stricte pentru recrutarea și angajarea lucrătorilor străini în România
Știri România 18:08
Cereri mai stricte pentru recrutarea și angajarea lucrătorilor străini în România
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul.ro
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane de euro! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
24 de ore dificile pentru CFR Cluj. Dacă nu se plătesc 600.000 de euro, datoria poate ajunge la 3,8 milioane de euro! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:38
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 17:14
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
ObservatorNews.ro
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
GSP.ro
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Mediafax.ro
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Cât costă un bilet de metrou în alte mari capitale europene. Prețul unui bilet Metrorex ajunge la 7 lei, de la 1 mai 2026
KanalD.ro
Cât costă un bilet de metrou în alte mari capitale europene. Prețul unui bilet Metrorex ajunge la 7 lei, de la 1 mai 2026

PNL acuză duplicitatea PSD: Miniștrii au plecat, dar secretarii de stat și prefecții se agață de funcții și de putere
Politică 18:07
PNL acuză duplicitatea PSD: Miniștrii au plecat, dar secretarii de stat și prefecții se agață de funcții și de putere
Scenariile ieşirii din criză după demisia miniștrilor PSD, în viziunea unui cunoscut analist politic
Politică 17:21
Scenariile ieşirii din criză după demisia miniștrilor PSD, în viziunea unui cunoscut analist politic
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL
Fanatik.ro
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe Ilie Bolojan și PNL
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal