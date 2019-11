De Daria Maria Diaconu,

Mirela Vaida, în vârstă de 37 de ani, are o perioadă foarte aglomerată pe plan profesional. În urmă cu câteva zile, aceasta a filmat pentru Revelion, a făcut o ședință foto și a fost prezentă și la un eveniment monden. Însă, programul încărcat nu o împiedică să aibă grijă de copiii săi. vedeta a mărtuisit, în cadrul unui interviu pentru click.ro, că a soțul ei i-a adus copilul cel mic să-l alăpteze la filmări.

„Şi, între timp, am şi alăptat, să ştii. Soţul meu mi-a adus copilul la platou, am dat STOP filmării de Revelion, pentru că ieri am filmat 6 ore pentru Revelionul care se va difuza înaintea celui filmat de Dan Negru. Am alăptat copilul, m-am îmbrăcat la loc, şi după aceea am continuat. Să ştii că e ceea ce-mi place mie cel mai mult. Gândeşte-te că dimineaţă am fost la o şedinţă foto în Pipera. Am fost aranjată, coafată, pusă în valoare. După care am mers la filmarea Revelionului, unde am petrecut cu cei mai importanţi invitaţi. Am petrecut în avans. După care am venit să iau un premiul de excelenţă la Gală. Ce ar putea să nu-mi placă?”, a declarat vedeta de televiziune pentru click.ro.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită cu Alexandru și are trei copii. Carla și Vladimir sunt copiii ei mai mari. În data de 10 aprilie anul acesta, Mirela Vaida a devenit mămică pentru a treia oară. A adus pe lume un băiețel, care a primit numele Tudor Ștefan.

