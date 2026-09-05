Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a recunoscut că drumul până la semnarea contractului nu a fost deloc simplu și a necesitat discuții serioase în familie, având în vedere că proiectul presupunea o absență îndelungată de acasă și o reorganizare completă a vieții de familie.

Vedeta a explicat că întreaga experiență a fost o aventură unică pe care își dorea extrem de mult să o trăiască, însă ceea ce se vede pe micul ecran reprezintă doar o fracțiune din realitatea dură a competiției.

„Experiența e unică. Ceea ce vedeți la televizor este doar, așa mi se pare, un ambalaj în care nu reușești să conții tot ceea ce se întâmplă acolo. Este o nebunie! Am mai spus-o o dată: o nebunie pe care trebuie să o faci o dată în viață, ca să spui: «Bă, am făcut-o și pe asta!». Iar eu sunt o aventurieră și trebuia să o fac”, a declarat Mirela Vaida pentru Libertatea.

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Ce condiție a acceptat Mirela Vaida pentru a pleca la Asia Expres

Discuțiile legate de plecarea sa la Asia Express au durat o perioadă lungă. Decizia a fost analizată pe toate părțile înainte ca partenerul ei de viață, Alexandru Vaida, să își dea acordul final. Acesta i-a pus o condiție fermă înainte de a fi de acord cu semnarea contractului.

„Nu s-a putut din prima, nu! Noi ne-am tatonat ceva timp, vreo doi ani, până l-am convins eu pe soțul meu și până a zis: «Ok, pleci, dar pleci doar tu, nu vin și eu». Au fost discuții. Până la urmă era normal să nu fie o decizie ușoară nici pentru el, nici pentru mine, dar s-a dovedit a fi una de bun augur pentru toată lumea”, a povestit, pentru Libertatea, prezentatoarea TV.

Cum s-a descurcat soțul Mirelei Vaida cu cei 3 copii în absența ei

Absența mamei de acasă a adus o provocare de proporții în căminul lor, însă perioada petrecută de Mirela Vaida la filmări s-a dovedit a fi un test util pentru întreaga familie. Soțul vedetei s-a ocupat de creșterea celor trei copii – Carla, Vladimir și Tudor -, preluând toate atribuțiile pe durata filmărilor.

Prezentatoarea a punctat că partenerul ei de viață s-a descurcat de minune, iar copiii s-au adaptat rapid noilor reguli din casă.

„Foarte bine. Oricum i-am învățat pe copii să fie independenți, iar taică-su le-a făcut toate mofturile. Și bineînțeles că a și vrut să le arate ce mamă bună poate fi el când vrea”, a adăugat Mirela Vaida.

Mirela Vaida face echipă la Asia Express cu Oana Tomoiagă

Oana Tomoiagă participă la Asia Express, sezonul 9, alături de buna sa prietenă, Mirela Vaida. Cântăreața de muzică populară este mama unui băiat în vârstă de 12 ani. Originară din Maramureș, Oana Tomoiagă s-a remarcat în lumea muzicii populare încă de la vârste fragede. Cântăreața s-a născut pe 21 aprilie 1991, iar în 2026 a împlinit 35 de ani. Pasiunea pentru muzică a fost susținută de familie, atât de părinți, cât și de sora mai mare. Una dintre melodiile cunoscute ale artistei este „Cât îi Maramureșu”, piesă pe care Oana se bucură să o cânte ori de câte ori are ocazia în locurile natale.

În ce zile se difuzează Asia Express la Antena 1

Asia Express revine la Antena 1 cu un sezon mare cât China! Duminică, 6 septembrie, de la ora 20.00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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