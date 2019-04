Mirela Vaida, pe ultima sută de metri cu sarcina. „Hai, că poți! Cât te mai așteptăm?”

Vedeta de televiziune Mirela Vaida a explicat cum se simte, într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

„Da, știu!! Toată lumea mă întreabă cât mai am???? Mă simt însărcinată de vreo 2 ani, așa… și nu mai am răbdare!! Azi intru în săptămâna 40 și ultima!! Îl mai las nițel la „copt” și dacă nu vrea singur, îl scot cu forța la lumină! ☺️ Așa mi-a făcut și Vladimir!!

Băieții ăștia… legați de mame până în ultima secundă!! ?? Și ce credeți? Dansez în fiecare seară cu copiii în brațe, sărim, fug după biciclete, ridic mobila, mă așez pe burtă să scot mașinuțele de sub pat, car sacoșe pline de cumpărături, fac piața!!

Mâine merg la premieră musicalului We Will Rock You România, că tre să fiu la curent și cu asta ?, duc copiii la piscină, la balet, caut mobilă pentru nouă casă… Și nimic!!! Bebe nu iese!!! Material rezistent, ce mai… Și atunci îl las și eu în pace și vin la o cafeluță și un croissant, acum cât mai am puțină liniște!! Promit că vă țin la curent! Mulțumesc pentru toate gândurile bune!!! Vă puup!! ???”, a precizat ea.

Pe contul său de Instagram, vedeta a comentat referitor la mult-așteptata venire pe lume a celui de-al treilea bebeluș:

„Săptămâna 40!! Hai, Tudor!! Hai, că poți!! ??? Cât te mai așteptăm??”.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta ste însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ea va aduce pe lume un băiețel. Mirela Vaida a participat Eurovision 2019 România, acolo a fost finalistă.

