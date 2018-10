Mirela Vaida este însărcinată cu al treilea copil. Va avea un băiețel

Mirela Vaida are doi copii, Carla și Vladimir, iar acum a dat vestea cea mare: este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

într-un interviu pentru okmagazine.ro, Mirela Vaida a mărturisit că se află în luna a cinccea de sarcină și că cel de-al treilea copil va fi un băiețel.

„Aveam deja 30 de ani, eram căsătorită de trei ani cu Alexandru şi ne doream copii. Numai că, la fel ca în cazul multor familii, nu ne-a ieşit planul din prima. Eu am pierdut două sarcini şi, până nu mi-am făcut toate investigaţiile şi nu mi-am rezolvat toate problemele, nu prea s-a legat. Şi dup-aia s-a „spart conducta. A venit Carla, la un an şi jumătate după aceea a venit Vladimir şi, după alţi doi ani şi jumătate, iată că vine şi al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor”, a declarat Mirela Vaida.

„Intru în luna a cincea. Or să fie mai mulţi băieţi în casă!…

…Carla m-a mai văzut o dată cu burtică, deşi era micuţă. Sunt curioasă cum vor reacţiona, pentru că încă nu e vizibilă burtica şi nici n-am vorbit prea multe cu ei. Am întrebat-o, în schimb, pe Carla ce nume i-ar plăcea, dintre Tudor, Ştefan sau Iancu, şi ea mi-a spus că îi place Mircea. Parcă nu l-aş boteza Mircea, dar ne mai gândim. Eu aveam nişte variante dacă era fată, Elena sau Ana, dar n-a fost să fie fată. Dar se pare că o vom rezolva şi pe asta, că soţul meu mi-a zis într-o zi: „Dacă tot sunt trei acum, doi băieţi şi o fată, hai să mai facem unul, poate iese tot fată”, a mai spus ea.

