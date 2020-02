De Livia Lixandru,

Misha s-a îmbolnăvit și povestește că are sinuzită și faringită acută. Pe cântăreață o deranjează foarte tare că are și urechile înfundate, motiv pentru care solicită ajutorul fanilor, scrie spynews.ro. Caută un tratament care să o scape de problemă cât mai rapid.

„Vă rog, un remediu pentru urechi înfundate? Nu mai pot!!! M-am pricopsit cu o sinuzită nasoală rău + faringită acută sau cum se mai zice… mi s-a înfundat tot capul!”, a scris Misha pe contul său de Instagram.

Misha spune adevărul despre relația ei cu Connect-R

Întrebată care este relația ei actuală cu fostul soț, Misha a vorbit deschis despre despărțirea de Connect-R și despre cum se înteleg la momentul actual.

„Eu sunt foarte prinsă cu ceea ce fac, pe plan profesional şi nu am timp să mă gândesc la alte lucruri. Treaba asta şi Maya îmi ocupă tot timpul.

De aproape un an lucrez cu Marius şi pe partea de concerte şi aşa am reluat activitatea. (…) Noi nu am luat această decizie de a ne separa din cauza acestor probleme, din cauza depresiei postnatale.

Ele au venit mai târziu, nu au mai mers lucrurile aşa cum trebuie. Mă bucur că am luat această decizie la momentul potrivit, pentru că acum avem o relaţie super ok de prietenie. Sunt multe cupluri care ajung la ură şi nu e ok. Copilul ajunge să sufere cel mai mult„, a spus Misha.

În egală măsură, Connect-R este prezent în viața fiicei sale, artistul venind zilnic să-și vadă copilul.

