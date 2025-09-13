Recent, Misha Miller a colaborat cu Akcent și Sera pentru melodia „Don’t Leave (Kylie)”, care are și o variantă live postată pe YouTube, iar cu această ocazie Libertatea a stat de vorbă cu frumoasa artistă din Republica Moldova.

Artistei i se mai face dor de țara natală

Întrebată cât de rapid s-a acomodat la viața din România, cântăreața a afirmat că are momente în care îi este dor de liniștea din țara ei natală.

„La început nu a fost ușor. Nu neapărat din cauza diferențelor culturale, ci mai ales din cauza ritmului alert și a sentimentului de singurătate pe care l-am resimțit la început. Bucureștiul e un oraș vibrant, care nu doarme niciodată, iar dacă vrei să faci parte din industria muzicală de aici, trebuie să fii mereu prezentă, conectată, implicată. Cu timpul, m-am acomodat, mai ales pentru că am întâlnit oameni calzi, care m-au făcut să mă simt binevenită.

Totuși, recunosc că mi-e dor des de liniștea de acasă, din Republica Moldova. Ajung rar, iar când o fac, de obicei legat de concerte, nu reușesc să petrec suficient timp cu familia. Încă învăț să-mi fac loc și pentru suflet, nu doar pentru scenă”, a spus Misha Miller în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la planurile pe care le are pentru finalul acestui an, atât pe plan personal, cât și profesional, artista ne-a dezvăluit că i s-a împlinit un vis în momentul în care a cântat cu Alex Velea și că pregătește unele surprize pentru viitorul apropiat.

„Unul dintre artiștii cu care mi-am dorit foarte mult să colaborez a fost Alex Velea. Am crescut cu muzica lui și cu vibe-ul anilor 2000, așa că a fost o mare bucurie să văd acea dorință devenind realitate. Muzica acelei perioade m-a influențat mult, așa că da, mai am în plan colaborări cu artiști care au făcut istorie în acei ani.

Pe plan profesional, lucrez la un EP care combină influențe internaționale cu rădăcinile mele est-europene. Vor fi și colaborări surpriză cu artiști din afara țării. În paralel, avem un calendar de concerte plin, vreau să ajung cât mai aproape de fani, în cât mai multe orașe.

Pe plan personal, îmi doresc să petrec mai mult timp cu familia. În ciuda agitației din industrie, îmi place să rămân conectată cu ai mei, ei sunt busola mea emoțională”, a afirmat Misha Miller.

Misha Miller își investește banii în muzică

Misha Miller ne-a spus și în ce își investește în prezent banii pe care îi câștigă din muzică, dar și în ce afaceri s-ar implica în viitor: „În momentul de față, tot ce câștig investesc în muzică. Este centrul universului meu profesional și simt că mai am multe de explorat și de spus. Pe viitor nu exclud ideea de a dezvolta și alte direcții, poate în zona de fashion sau beauty, dar doar dacă simt că mă reprezintă și că pot să le abordez cu aceeași pasiune și autenticitate”!

