Cu un refren care îți rămâne în minte, piesa are o poveste la fel de captivantă ca și vibe-ul ei. Totul a început în Suedia, unde Misha Miller a fost invitată la o tabără de creație muzicală.

A fost la o tabără de muzică în Suedia

Acolo, alături de producătorul Gustav Efraimsson, a apărut prima variantă a piesei „Deja Vu”, în limba engleză. Producătorul venise cu un instrumental complet, însă doar intro-ul i-a plăcut Mishei Miller. Restul? Delete.

„Când am ascultat pentru prima dată intro-ul, m-a atins ceva. Dar am simțit că linia melodică trebuie să fie diferită, mai aproape de ce simt eu. Așa că am refăcut totul după cum am simțit”, a povestit Misha Miller.

Artista a decis că piesa merită o versiune 100% în limba română, dedicată fanilor din țară. Alături de Bianca Tilici și Andi Horjea, colegii ei de la Roton, Misha Miller a scris versurile pentru varianta finală „Deja Vu”.

Misha Miller a lansat o nouă melodie

„Mi-am dorit să ofer ceva autentic publicului meu din România. Versiunea în limba română are o vibrație aparte, mult mai personală”, a adăugat vedeta.

Refrenul melodiei are acel magnetism specific hiturilor, după cum afirmă cei de la Roton: o asculți o dată și nu-ți mai iese din cap. „Deja Vu” este genul de piesă care revine obsesiv în mintea ta și te face să o pui pe repeat.

„Inputul Mishei Miler este incredibil. Este genul de om care știe exact ce vrea și cum să ajungă acolo”, au încheiat colaboratorii artistei.

