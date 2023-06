Iubitei lui Keo îi este extrem de frică ca nu cumva cea rău să i se întâmplă fiicei sale. Pe de altă parte, ea evită să își proiecteze gândurile negre în cea mică, pentru că acest lucru le va afecta enorm pe amândouă. Misty a luat decizia de a nu mai citi știrile, pentru a nu-și mai face scenarii sumbre legate de fiica ei. Interpreta a studiat psihologia, motiv pentru care își poate controla mai bine stările, potrivit Fanatik.

Misty a vorbit despre incidentul în urma căruia și-a luxat piciorul. „Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea. Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție.

Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.”, povestea anul trecut aceasta, la Antena Stars.

Unde fac Keo și Misty nunta

Misty și Keo formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi sunt fericiți împreună, iar în curând vor face pasul cel mare. Pentru 2023, cei doi și-au făcut deja un plan important.

„Avem în plan să facem nunta discret…undeva în Sibiu. Acolo am făcut și botezul Aryei și a fost perfect, intim și frumos. Arya este botezată în aceeași biserică în care a fost botezat și Keo când era mic, așa că suntem legați sufletește de Sibiu, avem amintiri multe acolo”, a declarat Misty la finalul anului trecut.

