Chiar dacă are 85 de ani, Mitică Popescu este foarte activ, are un program destul de încărcat. Merge singur la cumpărături, la piață, se întâlnește cu cu prietenii, cu cunoscuții cu care stă des la povești. E preocupat și de meseria lui, căci a ajuns cu emisiunea „Dale lu Mitică”, de la TVR 2 la sezonul cu numărul 22.

Spune că nu are de gând să renunțe prea curând la munca din televiziune. „La televiziunea publică merg în fiecare săptămână, pentru emisiunea mea preferată. Nu consider deloc dificil ceea ce fac. Aștept să se facă filmările pe teren și merg să facem înregistrările necesare.

Voi continua să fac asta atâta timp cât voi putea sau atâta timp cât producătorul emisiunii va continua să-mi dea credit!”, a declarat Mitică Popescu.

Întrebat dacă e îngrijorat de prețurile facturilor de la energia electrică și gaz, Mitică Popescu a explicat că mereu a avut grijă la consum și a adus în discuție de situația de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. „Mă pregătesc cum știu mai bine pentru sezonul rece. Personal, nu mai vreau să aud de chestiunile astea cu faceți economie la gaze sau la curent electric. Sigur, nu vă imaginați că la mine acasă las lumina să ardă fără sens. Când intru într-o cameră, aprind lumina, când ies, o sting. Ca orice om, de altfel!

Dar nu mai vreau să aud de vremurile de altădată! Am mai trecut cândva prin asta, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Nici atunci nu am făcut-o cu toată inima! La teatru înghețam cu toții, că nu era pic de căldură. Acasă ne mai strecuram, mai reușeam să facem cald. Cât privește povestea aia cu o haină în plus, cine s-o mai creadă?! Da, când ieși afară, ai nevoie de o haină în plus, dacă e frig. Dar acasă? Fiecare în casa sa dorește să se simtă cât mai confortabil. La fel și eu! În fond oamenii nu au șase vieți ca să îndure una sau alta!”, a mai spus Mitică Popescu pentru impact.ro.

„Până acum nu am avut probleme deosebite, și mă refer la facturile acelea, dar să vedem de acum înainte! Uneori stau și mă întreb dacă nu suntem tot timpul pedepsiți, într-un fel! Suntem un popor de școlari ascultători. În fiecare seară ne uităm la televizor, urmărim diverse programe și primim o serie de informații, de care a doua zi încercăm, fiecare în felul său, să ținem cont!”, a încheiat el.

