Un moment aparent banal surprins pe ecranul uriaș al unui concert Coldplay a devenit viral și a stârnit un val de acuzații de infidelitate care zguduie acum lumea tech. Andy Byron, CEO-ul companiei americane Astronomer, a fost surprins îmbrățișând-o pe colega sa, Kristin Cabot, în timpul unei apariții neașteptate pe „kiss cam”. Gestul, urmat de retragerea stânjenită a celor doi din fața camerelor, a aprins imediat suspiciuni și a generat reacții în lanț pe internet.

Scena a avut loc în timp ce solistul Coldplay, Chris Martin, a făcut o glumă care a amplificat și mai mult speculațiile: „Oh, ce-i asta? Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi!”, a spus artistul, completând cu: „Sper că n-am făcut ceva rău”.

Cine este Andy Byron și cine este soția lui

În scurt timp, publicul online a identificat cuplul filmat: Andy Byron, CEO și cofondator al Astronomer, un startup în domeniul infrastructurii de date evaluat la peste 1,3 miliarde de dolari, și Kristin Cabot, Chief People Officer în cadrul aceleiași companii. Problematic este faptul că Byron este căsătorit – dar nu cu Cabot. Internetul a reacționat imediat: soția lui Byron, Kerrigan, a fost identificată pe rețelele sociale, iar la scurt timp și-a închis conturile după un val de mesaje, unele de susținere, altele batjocoritoare.

Mai multe postări false care pretindeau a fi scuze publice din partea lui Byron au început să circule rapid pe platforma X (fostul Twitter). Una dintre ele includea chiar un citat emoțional din melodia Fix You: „Lights will guide you home…”, dar compania Astronomer a confirmat că declarația nu este autentică. „Aceasta nu este o declarație reală”, a transmis Taylor Jones, directorul de comunicare al companiei, pentru Mens Journal.

Deși incidentul a durat doar câteva secunde, reacțiile au fost explozive. Unii utilizatori au sugerat că totul ar fi trecut neobservat dacă cei doi ar fi zâmbit relaxat în fața camerei. Alții au glumit că dragostea pentru Coldplay le-ar fi putut distruge căsniciile: „Soții lor i-ar fi părăsit oricum când aflau că sunt fani Coldplay.”

Andy Byron nu a oferit nicio declarație oficială

Până la această oră, 18 iulie 2025, Andy Byron nu a oferit nicio declarație oficială. Tăcerea sa nu a făcut decât să alimenteze și mai mult speculațiile. Momentul viral a transformat o apariție pe „kiss cam” într-o criză de imagine pentru un CEO dintr-o industrie dominată de discreție și rigurozitate, demonstrând, încă o dată, cât de repede poate o secundă de neatenție să dărâme o reputație construită în ani.