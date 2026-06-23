Totul s-a întâmplat în seara de luni, în jurul orei 20.00, într-o zonă extrem de circulată din nordul Capitalei. Patrupedul, un cățeluș din rasa Jack Russell, răspunde la numele de Cairo și s-a pierdut în zona Pipera.

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„L-am pierdut în seara asta, pe la ora 8, pe Cairo, rasa Jack Russell, un cățelus mic, alb cu pete maro deschis, ca în poză, în zona Pipera, Iancu Nicolae. Dacă îl vedeți, dați-mi vă rog un mesaj. Este foarte jucăuș și prietenos, e gălăgios, dar nu mușcă și are toate vaccinurile la zi”, a detaliat el.

Alexandru Ciucu: „Este un câine pe care mi l-am dorit întotdeauna”

Cairo a intrat anul trecut în familia designerului și a fost un un cadou. Pentru Alexandru Ciucu și fetițele sale, Cairo este un membru cu drepturi depline al familiei, iar dispariția lui a lăsat un gol imens. Într-un interviu pentru Cancan, Alexandru Ciucu a povestit despre animalul său de companie, care a primit un nume special. „Mi-am dorit dintotdeauna un câine. S-a întâmplat acum vreo 6-7 ani în urmă să vină un câine, să se aciueze pe lângă casă și l-am adoptat. Și din păcate, fiind tot o rasă din asta zbuciumată a murit călcat de mașină. Alerga după mașini fiind un câine vagabond. L-am luat, l-am ținut vreo 2-3 luni și într-una dintre seri s-a întâmplat (n.r. – tragedia). Și am suferit foarte mult după el. Mi-a luat mulți ani să mă obișnuiesc cu gândul că e posibil să se întâmple din nou, așa că iată-ne aici. Este un câine pe care mi l-am dorit întotdeauna şi pe care îl cheamă Cairo pentru că este o anagramă de la Caro și Rai adică Carolina și Raisa”, a spus Ciucu.

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