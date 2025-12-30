Andreea Esca a postat în mediul online mai multe clipuri video de la repetiții, în care apare relaxată, zâmbitoare și extrem de implicată, demonstrând că a acceptat o provocare complet diferită de zona sa de confort. Dansul, emoțiile și orele de antrenament au fost o adevărată lecție de curaj personal, după cum chiar ea a mărturisit.

Andreea Esca, dans alături de doi actori

Alături de imaginile din culise, Andreea Esca a transmis și un mesaj sincer, în care a vorbit despre lupta cu frica, rușinea și perfecționismul care, uneori, o împiedică să se bucure pe deplin de experiențe noi. „V-am spus că anul acesta a fost plin de lucruri care mai de care mai «altfel»! Dar mă bucur că a câștigat plăcerea în fața fricii, a rușinii, a emoției, a obsesiei mele pentru perfecțiune, care câteodată nu mă lasă să fac tot ce mi-aș dori! Așa a fost și acest moment de dans, pe care vă invit să-l vedeți la Protevelion!

Desigur că am încercat însă să ne iasă cât de bine posibil, că sunt totuși în zodia Fecioarei 🙈, așa că ne-am pregătit la Mihai Petre. Și pentru că am muncit ceva, dar am și râs, astăzi am ales câteva momente de la antrenamente. Mi-a plăcut că ne-am aventurat în asta Denis Hanganu și Pavel Bartoș! Vă mulțumesc! Mâine pun și pozele alea frumoase cu noi aranjați, îmbrăcați de gală, nu vă panicați!”.

Momentul artistic promite să fie unul plin de energie, emoție și bună dispoziție, iar chimia dintre Andreea Esca, Pavel Bartoș și Denis Hanganu pare deja evidentă din imaginile de la repetiții. Sub coordonarea Elvirei și a lui Mihai Petre, trioul a muncit intens pentru a oferi publicului un spectacol de neuitat.

Protevelionul 2026 se anunță astfel ca un eveniment spectaculos, iar apariția Andreei Esca într-o ipostază atât de diferită va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate momente ale serii.

Cine prezintă Protevelionul 2026

Sub deviza: „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat. Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea, programul fiind prezentat de Pavel Bartoș și Raluka. Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații, stârnind râsete care se vor auzi atât în platou, cât și în casele românilor.

„Anul ăsta, la PROTEVELION, am zis să ridicăm miza: dacă tot nu putem opri timpul, măcar să-l facem să danseze. Show-ul e o nebunie frumoasă cu artiști puși în situații imposibile, combinații la care n-ar fi visat nici algoritmul de la Shazam și surprize care ne-au făcut și pe noi, la filmare, să zicem: «Stai puțin, chiar cântă împreună?». Ediția din 2026 e despre bucurie pură, despre râs, muzică și chef de viață. Fiecare oră are un twist și exact de acolo va veni magia.

Vrem ca oamenii de acasă să simtă că sunt și ei în studio, printre noi, să dea play la noul an cu zâmbetul pe față și cu senzația aia de: «Băi, ăștia chiar s-au distrat făcând asta»! Pentru că da, chiar ne-am distrat”, a spus Cătălin Bugean, Show Runner PRO TV.

