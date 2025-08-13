În vârstă de 50 de ani, celebrul actor de la Hollywood a avut parte de o experiență neobișnuită în Ibiza. Starul a fost oprit și percheziționat de poliție la intrarea într-o petrecere exclusivistă, fără a fi recunoscut. Într-un videoclip obținut de Daily Mail, DiCaprio poate fi văzut așteptând răbdător alături de prietenii săi în timp ce polițiștii spanioli efectuau controale de rutină.

Momentul amuzant al recunoașterii

Actorul purta o ținută complet neagră, cu șapca sa caracteristică și un lanț, verificându-și telefonul în timp ce aștepta să fie percheziționat. O sursă a declarat că DiCaprio nu a fost vizat în mod special: „Fiecare persoană a fost percheziționată și i s-a verificat identitatea”.

Sursa a adăugat că la petrecere erau prezente multe personalități notabile, iar polițiștii spanioli nu l-au recunoscut inițial pe DiCaprio.

„E amuzant, au făcut o dublă verificare și apoi a intrat!”, a continuat sursa, descriind momentul în care polițiștii și-au dat seama cu cine aveau de-a face. Evenimentul, organizat de Patron și actorul și cântărețul spaniol Aron Piper, a avut loc într-o vilă privată.

Printre celebritățile care au reușit să intre s-au numărat Kendall Jenner și Tobey Maguire, cel mai bun prieten al lui DiCaprio.

Recomandări Taxă nouă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Leonardo DiCaprio, înnebunit după Ibiza

Actorul este un obișnuit al insulei spaniole, petrecându-și vacanțele aici de mai mulți ani. Recent, el și iubita sa, modelul Vittoria Ceretti în vârstă de 27 de ani, au fost fotografiați pe iahtul lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez.

DiCaprio are o relație cu modelul italian din vara anului 2023. Într-un interviu pentru Vogue France, Ceretti a vorbit despre provocările de a fi cunoscută drept „iubita lui DiCaprio”: „De îndată ce ești într-o relație cu cineva care are mai mulți urmăritori decât tine, devii «iubita lui» sau «iubitul ei», în acest caz”, a spus ea.

„Și asta poate fi extrem de enervant”. „Dintr-o dată, oamenii vorbesc despre tine ca fiind iubita lui cutare, care a fost fosta lui cutare”, a continuat ea. „Deci nu e plăcut să te gândești că nu poți iubi pe cine vrei, din cauza etichetelor pe care oamenii trebuie să ți le lipească”.

Recomandări Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”

În ciuda acestui incident amuzant, DiCaprio continuă să se bucure de vacanța sa în Ibiza, demonstrând că chiar și cele mai mari vedete pot avea parte de momente surprinzătoare în viața de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE