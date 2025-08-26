Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost împreună timp de peste 17 ani, formând unul dintre cele mai discrete și solide cupluri din politica românească. Deși au decis să meargă pe drumuri separate, fostul premier a subliniat că separarea a fost gestionată cu maturitate, cu accent pe binele copiilor, fără reproșuri.

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. (…) E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!”, a declarat Victor Ponta, conform Spy News.

Fostul premier este tatăl a trei copii: Andrei, în vârstă de 24 de ani, Irina, 17 ani, și Maria, 10 ani, fetița adoptată de cuplu la vârsta de 6 ani. Victor Ponta a subliniat că responsabilitatea față de copii rămâne prioritară, încercând să le ofere stabilitate și discreție, fără expunere publică inutilă. „În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei sunt principala mea responsabilitate”, a mărturisit Victor Ponta.

Ce spune Victor Ponta despre noua iubită

În plan sentimental, fostul premier și-a refăcut viața alături de Cristina Petrovici, cu aproximativ 20 de ani mai tânără, o prezență discretă, dar influentă în lumea sportului. Cei doi s-au cunoscut pe un teren de golf din Turcia, pasiunea comună pentru sport apropiindu-i.

Victor Ponta a menționat că preferă să protejeze discreția partenerei sale și a cercului de prieteni, evitând expunerea mediatică. „O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez. (…) Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf!”.

