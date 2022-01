„Am început să mă îngraș pe la 25-28 de ani. Începusem să mă îngraș foarte tare. Probleme cu îngrășatul meu a fost că, deși mă îngrășam pe zi ce trece, cum îmi spuneau ai mei și cum mi-au tot spus până am slăbit, eu nu m-am văzut niciodată grasă și nu mi s-a părut niciodată că mă îngraș.

Eu intram în magazine și, deși aveam 30 de kilograme în plus, mă uitam la hăinuțe. (…) Probabil că se răsucise ceva acolo în capul meu, dacă eu eram foarte grasă și mă vedeam slabă”, a dezvăluit Monica Anghel, la Antena Stars.

Monica Anghel nu a vrut să părăsească România

Monica Anghel a stat mult prin străinătate, însă niciodată nu a vrut să se mute definitiv într-o altă țară. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, artista a spus motivul pentru care a ales să locuiască în România, deși a primit multe propuneri de a se muta.

„Am fost plecată în străinătate de foarte multe ori. Am locuit un an la New York și m-am întors în România pentru că simțeam nevoia să mă întorc la mine acasă.

Mi s-au făcut propuneri concrete (n.r. – de mutare) și nu am putut. Mă simt cel mai bine la mine acasă. N-aș putea să mă duc în altă țară și să locuiesc în altă țară”, a mărturisit Monica Anghel la Antena Stars.





