Acum, Monica Anghel are 60 de kilograme și este mândră de silueta ei. Pentru a slăbi, vedeta a urmat un regim alimentar strict, astfel că a reușit să dea jos pe 30 de kilograme. Câteva site-uri fantomă au început să se folosească de fotografiile vedetei pentru a-și vinde și promova produsele pentru slăbit. Monica Anghel a tras un semnal de alarmă și le transmite fanilor să nu comande așa ceva, pentru că produsele pot fi dăunătoare și ea nu le-a încercat niciodată.

„Rezultatul meu într-o lună: -24 de kilograme. Împărtăşesc reţeta mea”, cam așa sună reclamele care apar pe rețelele de socializare la produsele respective.

„Nimic nu este adevărat, sunt mulţi care se folosesc de imaginea mea fără ca eu să ştiu, este incredibil ce se întâmplă! Nici asta nu este adevărată, mai sunt tot aşa nişte reclame cu nişte picături cu diverse nume… Problema este că oamenii cumpără şi am aflat de la diverse persoane care au folosit picături din astea că le-a fost extrem de rău din cauza lor”, a declarat, pentru Click!, Monica Anghel.

„Este o nebunie să slăbeşti într-o lună 24 de kilograme”

Artista nu are de gând să lase lucrurile așa și va apela la avocați pentru a rezolva problema. „Am tot vorbit cu avocaţii şi am aflat că aceste site-uri sunt fantomă, nu sunt din România, aşa că vom vedea cum putem să le găsim, pentru a le acţiona în judecată!”.

Procesul de slăbire al Monicăi Anghel a durat 6 ani, timp în care ea a slăbit peste 30 de kilograme. „În ultimele zece luni am mai slăbit 12 kg, nicidecum aşa cum spun ei. Este o nebunie să slăbeşti într-o lună 24 de kilograme”.

Vedeta a fost criticată că este mult prea slabă acum. „Eu, anorexică?! Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălţimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puţin. Dar, dacă aş mai slăbi încă vreo trei kilograme ar fi perfect”.

Cum a slăbit Monica Anghel

Într-un interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV, Monica Anghel a răbufnit, a spus că o enervează cei care împrăștie astfel de zvonuri. Ea a slăbit cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat.

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a explicat artista, conform protv.ro.

