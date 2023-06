Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au fost recent surprinși într-un jacuzzi la un hotel de lux din Bulgaria, iar gesturile tandre dintre ei n-au lipsit. După ce imaginile au apărut în presă, s-a zvonit că actrița ar avea o relație cu un bărbat căsătorit, iar iubitul ei nu ar fi atât de liber pe cât crede ea.

„Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine”

Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde confirmă relația cu Valeriu Gheorghiță, însă a ținut să specifice că acesta nu este căsătorit. Monica Bîrlădeanu își dorește ca povestea ei de dragoste să rămână cât mai discretă.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală.

Vă îmbrățisez tare!”

Și PR-ul celebrei actrițe, Aprilia Ivănescu, a ținut să precizeze că iubitul Monicăi nu este căsătorit, așa cum s-a speculat. „Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă.“

Într-adevăr, Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit, însă a semnat actele de divorț în urmă cu ceva vreme. Acesta ar fi fost căsătorit cu o fostă colegă de facultate.

Cine este Valeriu Gheorghiță, iubitul Monicăi Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiţă a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19. În prezent, iubitul Monicăi Bîrlădeanu face parte din echipa medicală a Serviciului Român de Informații, potrivit informațiilor publicate de Adevărul.

Valeriu Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea boli infecţioase.

Monica Bîrlădeanu a fost logodită cu Bobby Păunescu

Bobby Păunescu, producătorul și regizorul de film, a fost invitat recent la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la ora 22.30, la Kanal D. În cadrul interviului, el a făcut dezvăluiri atât despre cariera sa, cât și despre viața personală. Acesta a dezvăluit că a fost logodit cu Monica Bîrlădeanu, iar actrița a fost cea care a decis să rupă ulterior logodna.

„Am fost logodiți la biserică, dar nu am mers mai departe pentru că nu considerăm că o hârtie poate să… mă rog, așa s-a întâmplat! Iar când ne-am despărțit, ne-am despărțit în mod foarte amiabil, dar cu siguranță sunt ani din viață pe care nu ți-i mai dă nimeni înapoi! Și în care am câștigat foarte multe lucruri împreună! În permanență am fost părăsit și voi fi părăsit în continuare, indiferent cine va fi!”, a mai spus Bobby Păunescu.

