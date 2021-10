Monica Gabor ține legătura cu fanii ei pe Instagram, acolo mai postează câteodată poze cu ea, dar și cu familia ei, cu Irina Columbeanu, fiica sa și a lui Irinel Columbeanu, dar și cu Anthony, fiul iubitului ei. Cu Mr. Pink distribuie foarte rar fotografii, milionarul este scump la vedere.

De data aceasta, Monica Gabor le-a arătat urmăritorilor ei din mediul online cum se relaxează. Vedeta are în Malibu o pisică pe care o scoate la plimbare în lesă. Și-a pozat felina chiar și în casa de lux în care locuiește cu iubitul. În altă imagine, Monica Gabor apare îmbrăcată foarte elegant, iar privirea și-a ascuns-o în spatele unei perechi de ochelari de soare.

Vara aceasta, Monica Gabor a petrecut mult timp cu Ramona, sora ei. O perioadă au stat în Dubai, iar apoi au mers într-o vacanță și în Grecia.

Cu ce se ocupă Monica Gabor în America

În prezent, Monica Gabor predă limba engleză în Statele Unite, e profesoară. Și pe Irina o învață să muncească, să facă economii.

Într-un interviu, Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri despre fosta lui soție. „Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit.

Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20, pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a povestit afaceristul la Prima TV acum câteva luni.

