Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță. De ce nu își mai vorbesc cei doi. „L-am șters. A călcat pe bec”

De-a lungul celor 18 ani petrecut la PRO TV, Cătălin Măruță a supărat mai multe vedete, iar printre acestea se află și Monica Tatoiu, căreia omul de televiziune i-a pregătit la un moment dat, o farsă. A pus o echipa PRO TV să îi ridice mașina din fața casei. Monica Tatoiu nu a știut ce se întâmplă și a sunat la Poliție. Acest moment nu a fost niciodată difuzat pe post, iar de atunci cei doi nu își mai vorbesc.

„Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta. Le iert, dar șterg persoana respectivă. Pe Măruță l-am șters. Mi-a fost drag la un moment dat și am făcut multe pentru el când era mic și încă nu era vedetă. I-am spus, știa și a călcat pe bec”, a spus Monica Tatoiu.

Fosta femeie de afaceri a recunoscut că aceeași rețetă o urmează și în familie. „La mine e o chestie: primești 100%. Eu am încredere în oameni. Mara m-a sunat ieri, imediat după emisiune. Ce i-am spus Marei e următorul lucru: eu când dau delete, e delete. Eu am în familie oameni cu care nu vorbesc de zeci de ani. Ca să te cerți trebuie energie, iar energia s-a scumpit. I-am spus Marei, fac interviu cu ea, la mine acasă. O primesc oricând.

Sunt prea bătrână să îmi pierd timpul să explic oamenilor unde greșesc. Errare humanum est, perseverare diabolicum (n.r.: traducere din latină: A greși e omenește, a persevera în greșeală e diabolic)”, a declarat femeia de afaceri pentru Fanatik.

Vestea că emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV va fi scoasă de pe post, din 6 februarie, a luat pe toată lumea prin surprindere. Acum, fanii sunt curioși ce va face în continuare prezentatorul TV. Se pare însă că acesta nu are de gând să plece de la trustul unde a petrecut mai bine de 18 ani.

