Adela Popescu a vorbit despre relația de cuplu, responsabilitatea alegerii partenerului de viață și dificultățile care pot apărea într-o căsnicie. Vedeta a explicat, în podcastul lui Radu Țibulcă, ce ar putea reprezenta o limită de netrecut în mariajul său cu Radu Vâlcan.

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Adela Popescu, despre alegerea partenerului de viață

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și au devenit părinții a trei copii.

Invitată în podcastul moderat de Radu Țibulcă, Adela Popescu a vorbit despre felul în care se schimbă o relație după apariția copiilor și despre responsabilitatea pe care o presupune alegerea persoanei alături de care îți construiești o familie.

Vedeta consideră că o despărțire este mai greu de gestionat atunci când la mijloc se află și copii, deoarece deciziile părinților pot avea efecte emoționale asupra celor mici.

„Omul cu care mergi la drum poate să fie una dintre cele mai importante decizii”

Adela Popescu a explicat că dragostea și valorile comune sunt esențiale într-o relație de durată. În opinia sa, compatibilitatea nu înseamnă ca partenerii să fie perfecți, ci să aibă principii asemănătoare și să se respecte.

„Eu nu mai cred în armonie în casă, dar să fie dragoste. Mie asta mi se pare foarte important, iar în ziua de azi mi se pare foarte greu, sunt foarte multe divorțuri. Omul cu care mergi la drum poate să fie una dintre cele mai importante decizi pe care le iei în viață, nu glumesc. Și după ce faci un copil, abia atunci îți dai seama. Dezamăgirea pe care o produci copilului este destul de mare (n.r. – în cazul unei despărțiri) și te doare enorm că nu ai ales mai bine.

Așa, oamenii dacă nu au copii, se despart, nu e nicio problemă. Dar când un copilaș suferă în urma deciziilor tale, este foarte greu. Asta ține oamenii în căsnicii greșite sau îi desparte. Chiar cred de multe ori că potrivirea pe anumite aspecte contează mult.

Noi avem aceleași valori. Eu aș înnebuni dacă l-aș vedea că minte, sau că vorbește peste măsură de urât de oameni, sau că vrea să păcălească pe cineva. În ochii mei nu ar mai fi niciodată cine este el. Altfel, faci tot felul de greșeli, că e coleric, astea le pot tolera, mergem mai departe, nu ne fac să ne despărțim. Dar momentul în care, uman, el m-ar dezamăgi, pentru mine ar fi sfârșitul, îți spun sincer”, a spus Adela Popescu în podcastul lui Radu Țibulcă.

Ce ar putea pune punct unei căsnicii de durată

Din declarațiile vedetei reiese că o ceartă, o perioadă dificilă sau diferențele de temperament nu ar reprezenta, în mod automat, motive pentru încheierea unei relații.

Adela Popescu a făcut însă o diferență clară între greșelile care pot fi depășite și comportamentele care afectează profund încrederea dintre parteneri. Pentru ea, minciuna, lipsa de respect față de ceilalți sau încercarea de a păcăli o persoană ar contrazice valorile pe care se bazează relația.

Într-un astfel de caz, nu ar mai fi vorba doar despre o neînțelegere de cuplu, ci despre o dezamăgire la nivel uman.

Copiii schimbă perspectiva asupra despărțirii

Adela Popescu a subliniat că apariția copiilor îi face pe părinți să analizeze diferit o eventuală separare. În timp ce doi adulți fără copii își pot continua mai ușor viețile separat, despărțirea unui cuplu cu copii implică și gestionarea suferinței celor mici.

Vedeta a vorbit despre nevoia ca părinții să ia decizii cu responsabilitate și să se gândească nu doar la propriile sentimente, ci și la efectele pe care le pot avea asupra familiei.

Dragostea și valorile comune, importante pentru Adela Popescu

Pentru Adela Popescu, o căsnicie poate trece prin momente tensionate atât timp cât între parteneri există dragoste, respect și principii comune. Vedeta a explicat că anumite defecte de caracter sau diferențe de temperament pot fi tolerate, însă o schimbare profundă în felul în care își privește partenerul ar putea reprezenta o limită greu de depășit.

În cazul relației cu Radu Vâlcan, Adela Popescu spune că valorile comune reprezintă una dintre bazele importante ale familiei lor.

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