În august 2018, Adelina Pestrițu a născut la o clinică privată din București. La momentul respectiv, vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu fetița, chiar și din spital. I-a creat și o pagină de Instagram unde fanii o puteau admira. Lunile au trecut, iar Adelina a decis să șteargă respectivul cont și, mai mult decât atât, nici pe profilurile ei din social-media nu a mai distribuit imagini cu micuța.

Ajunsă la vârsta de trei ani, Zenaida nu mai are poze pe rețelele de socializare. În trecut însă, a apărut în multe ședințe foto, chiar și pe coperțile revistelor, alături de părinții ei. Pentru viva.ro, Adelina a spus de ce nu-și mai expune copilul. „Cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o în ultimii câțiva ani de viață, după ce m-am consultat și cu Virgil. Știu că, într-o lume în care rețelele de socializare au devenit spațiul comun unde găsim de la tipsuri, lifestyle, fashion până la momente personale sau care ar trebui să rămână personale, intimitatea este cel mai de preț accesoriu pe care îl putem avea sau oferi celor dragi nouă.

Încă e mică și am realizat că este prematur să activeze în viața virtuală după ce s-a întâmplat deja într-o oarecare măsură atunci când s-a născut. Dar niciodată nu e prea târziu să îndreptăm lucrurile. Când ea va decide că-și dorește asta, o vom susține cu multă dragoste, dar până atunci o să-i respectăm viața personală și dreptul la decizie pe care într-o bună zi îl va stăpâni și și-l va însuși pe deplin. Expunerea are partea ei frumoasă, dar toate la timpul lor.”, a dezvăluit vedeta.

Cu ce se ocupă Adelina Pestrițu

În prezent, Adelina Pestrițu e content creator, e influencer. Are peste un milion de fani pe Instagram, are diferite contracte de imagine, multe branduri își doresc să se asocieze cu ea. „Am o perioadă foarte aglomerată, cu multe campanii și proiecte noi. Și realizez cam câte am de făcut, în momentul în care lipsesc puțin și observ cu câte rămân în urmă.

Ador să muncesc, aș putea spune despre mine că sunt workaholică de când mă știu. Sunt foarte activă și nu-mi place să fac lucrurile încet. Foarte energică din fire. Am realizat că funcționez foarte bine la foc continuu sau sub presiune, cum îmi place mie să spun. Ies lucruri frumoase atunci când mă simt presată de timp. Culmea, alții ar ceda nervos. (râde) Fizic și psihic”, a mai spus ea pentru revista VIVA!

În trecut, Adelina Pestrițu a fost prezentatoare, a moderat mai multe emisiuni de televiziune la Kanal D.

