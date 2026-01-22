Adrian Minune a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat înainte să ia decizia de a-și face operația de micșorare a stomacului, intervenție care i-a schimbat viața. Cântărețul a trecut prin această procedură în 2024, după ce medicii l-au avertizat că riscă să moară subit dacă nu ia măsuri urgente.

Manelistul a recunoscut că inițial nu și-a dorit să se opereze și a amânat mult timp decizia. Totuși, starea sa de sănătate a început să se deterioreze vizibil.

Decizia de a se opera a venit după aproape doi ani de luptă cu kilogramele în plus și cu avertismentele medicilor. Rezultatele au fost vizibile: manelistul a reușit să dea jos 17 kilograme și mărturisește că se simte mult mai bine și că a făcut operația la momentul potrivit.

„Eu cred că am făcut-o la timpul potrivit și ajunsesem să-mi se oprească respirația în somn și de aceea a fost nevoie să o fac. Eu iubesc mâncarea și n-am vrut să mă operez până nu mi s-a spus că s-ar putea sa mor subit. După 52 de ani, e bine să-ți trăiești viața. Trăim acum, mâine nu se știe. Ce am astăzi consum, mâine nu se știe, mă refer financiar. Lumea nu mai e cum era, s-a schimbat”, a declarat Adrian Minune în emisiunea „La Măruță”.

Și soția lui Adrian Minune, Cati Simionescu, a slăbit enorm

Nu doar Adrian Minune a reușit să slăbească, ci și soția sa, Cati Simionescu. La 49 de ani, partenera manelistului arată impecabil și a ajuns să cântărească aproximativ 50 de kilograme. Deși circulă zvonuri că ar fi apelat și ea la ajutorul medicilor pentru a slăbi, Cati Simionescu nu a confirmat niciodată dacă a trecut sau nu printr-o intervenție chirurgicală pentru siluetă.

Astfel, familia Minune se bucură acum de o perioadă de transformări și rezultate vizibile, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al aspectului fizic, arătând că deciziile corecte, luate la momentul potrivit, pot face diferența.

