„Războiul trebuie să ia sfârșit”, a declarat președintele american jurnaliștilor care l-au întrebat ce mesaj dorește să transmită șefului statului rus Vladimir Putin.

O singură problemă majoră în calea negocierilor de pace

Trimisul SUA, Steve Witkoff, a declarat că negocierile pentru încheierea războiului se reduc la „o singură problemă”, pe care un oficial european a confirmat-o pentru CNN că este legată de teritoriu.

Între timp, Witkoff urmează să călătorească la Moscova pentru discuții cu Putin.

„Cred că am ajuns la o singură chestiune de rezolvat și am discutat deja mai multe variante. Asta înseamnă că este o problemă soluționabilă”, a declarat Witkoff, fără a oferi detalii. Witkoff a mai precizat că el și Jared Kushner, ginerele lui Trump, nu vor rămâne peste noapte la Moscova, urmând să zboare direct la Abu Dhabi pentru discuții „militare la nivel înalt”.

Donald Trump a semnat carta Consiliului pentru Pace pe scena de la Davos

Președintele american Donald Trump a lansat astăzi, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, noul său proiect – Consiliul pentru Pace – printr-o ceremonie de semnare a unui organism internațional controversat, ce presupune o taxă de aderare de un miliard de dolari, potrivit AFP.

Componența consiliului a atras critici, mai ales după ce președintele rus, Vladimir Putin, acuzat de invadarea Ucrainei în 2022, a fost invitat să facă parte din organizație. Trump a declarat că Putin a acceptat invitația, în timp ce liderul rus a menționat că încă analizează propunerea.

Un alt aspect controversat este taxa de un miliard de dolari pentru statutul de membru permanent, ceea ce a determinat critici conform cărora consiliul ar putea deveni o versiune „pe bani” a Consiliului de Securitate al ONU.

