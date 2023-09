Actriță de film și de televiziune, Alina Chivulescu a jucat în multe proiecte, ea captând atenția publicului larg în serialul de televiziune „La Bloc”, difuzat în urmă cu ani. De ceva vreme, nu a mai apărut în fața camerelor de filmat sau la teatru, nu a mai obținut roluri, deși a fost la castinguri.

„Am fost alături de alți colegi de-ai mei la diverse provocări profesionale. Pe scurt, am dat curs unor castinguri. Numai că nu a fost să fie pentru mine!”, a declarat Alina Chivulescu.

Alina Chivulescu: „Ca orice alt actor, merg la casting”

„Eu încerc să-mi fac meseria. Datoria mea e să încerc, motiv pentru care, ca orice alt actor, merg la casting. Doar că nu s-au legat lucrurile!”, a mai zis ea.

Întrebată ce s-a întâmplat cu activitatea ei la teatru, Alina Chivulescu a explicat că nu e angajată la niciun teatru, așa că a jucat doar în unele piese de teatru independente, iar acum așteaptă alte spectacole. „Și la teatru au fost proiecte care s-au stins atunci, în primele luni ale pandemiei când toată lumea, vrând, nevrând, a trebuit să se supună anumitor reguli.

Atunci când nu te afli pe statul de plată a unor teatre, atunci asta e tot ce poți să faci, adică să joci în proiecte care se desfășoară pe un anumit timp și să aștepți șansa următoare”, a adăugat ea.

Recomandări CAMERA ASCUNSĂ. Cum s-au schimbat lucrurile în spitalul din România unde acum o lună o tânără de 24 de ani năștea pe asfalt

„Or să apară și ofertele pentru mine! Eu le aștept, fiindcă eu cred că ele o să vină!”, a încheiat ea subiectul, într-o notă optimistă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Alina Chivulescu nu ar participa în show-uri de teleziviune

Cât despre revenirea ei pe micul ecran, Alian Chvulescu spune că nu ar participa la show-uri gen „Survivor” sau „America Express”. „Ei bine, eu nu aș putea participa la așa ceva.

Oricât de tare mi-aș dori, fizic nu aș face față. Nu e cazul să visez altceva decât realitatea îmi indică clar că pot face sau nu pot face. Eu nu aș putea face așa ceva. Mai degrabă mi-aș încurca partenerul, dacă prin absurd să zicem că aș accepta așa ceva!”, a mai explicat Alina Chivulescu.

Alina Chivulescu e căsătorită cu Dan Chișu

Dan Chișu, în vârstă de 67 de ani, și Alina Chivulescu, în vârstă de 49 de ani, formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Acum, cei doi locuiesc pe Coasta de Azur, însă actrița vine destul de des în București.

Recomandări O profesoară plecată din România care predă în SUA intervine în polemica literară a momentului: Revolta cititorilor

Invitată acum ceva vreme în emisiunea lui Măruță, e a vorbit despre căsnicia cu regizorul. „El e un om foarte activ, foarte deștept, super deștept, prezent. Mi se pare mișto! E un călător nativ. Nu știu de când suntem împreună.

Am filmat la Cristina Iacob, am filmat «Selfie», după care, întâmplător, am stat la premieră unul lângă celălalt. Și cam așa a fost povestea, iar de atunci suntem de nedespărțit. Nu s-a schimbat nimic. Ne-am căsătorit în ziua în care Michael a făcut 18 ani și o zi. El a fost martorul meu”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Vestea momentului despre Maria Ciobanu! E SLĂBITĂ şi fără VOCE! Nu o recunoşti, ce se întâmplă acum...

Viva.ro Dana Marijuana trăiește cu fiica ei într-un container, fără lumină sau căldură. Cum a ajuns așa artista: 'Nu avem nici...'

AVANTAJE.RO Diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier, Rona Hartner face declarații de pe patul de spital

FANATIK.RO Cele mai inimoase zodii. Au suflet mare, blând și îți sar mereu în ajutor

Știrileprotv.ro Kanye West și Bianca Censori, interziși pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public

Observatornews.ro "Să nu plece de aici". Noi imagini de după accidentul mortal din Popeşti-Leordeni provocat de un fost poliţist băut şi drogat. A vrut să fugă de la locul impactului

Orangesport.ro OUT de la Farul după eliminarea din Conference! Gică Hagi a început curăţenia după ratarea visului european

Unica.ro Ce a povestit ultima soție a lui Hugh Hefner. Când s-au căsătorit, ea avea 21 ani, el 81. Detalii din dormitorul conjugal