Motivul pentru care Anamaria Prodan a botezat singură un băiețel. Unde se află Ronald Gavril, iubitul ei

Anamaria Prodan a trăit momente emoționante, fiind aleasă nașă de botez pentru micuțul Tyago. Impresara a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din biserică, în care apare zâmbitoare, ținându-și finuțul în brațe, alături de părinții copilului. Vedeta a purtat o rochie elegantă, neagră, lungă până aproape de pământ, completată de o pereche de pantofi stiletto, impresionând prin rafinament și eleganță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Unde se află Ronald Gavril, iubitul Anamariei Prodan

Deși Anamaria Prodan a fost în centrul atenției în ziua creștinării, partenerul ei, Ronald Gavril, nu a fost prezent. Sportivul se află în Statele Unite ale Americii, participând la un eveniment de anvergură organizat de WBC (World Boxing Council). „Onorat să fiu invitat la acest eveniment #WBC în New York și să mă întâlnesc cu președintele Mauricio Sulaiman. Am discutat despre proiecte viitoare interesante în box”, a transmis Ronald Gavril.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Anamaria Prodan, recunoscută pentru dragostea sa pentru copii, a mărturisit de nenumărate ori că abia așteaptă să își țină nepoții în brațe și să participe la momente speciale din viața fiului și fiicelor sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE