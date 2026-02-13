Alături de compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER, Andreea Bălan va alege piesa care să ne reprezinte la ediția din acest an care va avea loc la Viena.

În cele trei zile de audiții ale semifinalelor din România, artista ne-a declarat că a rămas profund impresionată de prestația concurenților. „Sunt multe momente frumoase și juriul, în general, caută pachetul complet. Să fie piesa foarte bună în primul rând, apoi interpretarea vocală să fie la potențialul maxim și bineînțeles și vizual, dacă există și un show ar fi minunat. Până acum au fost așa împărțite: ori era piesa bunicică, dar se întâmpla ceva la show, sau era o interpretare bestială, cu o voce puternică, frumoasă, dar piesa mai puțin plăcută. Au fost așa, împărțite. Dar prin comparație, la un moment dat, vom reuși să avem piese frumoase în finală”, a declarat Andreea Bălan pentru Libertatea.

Artista a ținut să precizeze faptul că ea jurizează partea de show, de prezență scenică, nu din punctul de vedere al compoziției piesei, acest lucru revenind altor jurați, cu mult mai multă experiență în domeniu. „Din semifinale ne putem da seama, în funcție de atitudinea artistului și de cum se mișcă, dacă are potențial să facă vizual și un show bun. Asta pe culoarul meu. Pe culoarul celorlalți jurați, unde bineînțeles Andrei Tudor este foarte atent la cum este scrisă piesa, cum „curg” instrumentele pe piesă. Adică fiecare are în vedere alte aspecte ale pieselor și ale momentelor de la Eurovision”.

Andreea Bălan nu și-a dorit niciodată să participe la Eurovision în calitate de concurent

Cât despre apariția ei în postura de concurent, Andreea Bălan recunoaște că nu a luat niciodată în calcul acest lucru. „Eu nu mi-am dorit niciodată să particip la Eurovision pentru că m-am simțit ca un artist consacrat care nu are de ce. Am reprezentat România în Mexic, dar în Mexic nu a fost hate-ul care este la Eurovision. Artiștii care au plecat de la noi afară, indiferent de locul pe care l-au luat, nu au fost primiți bine. Asta datorită educației, datorită hate-ului din România. Nu mi-a plăcut asta. Am vrut să-mi salvez mie suflețelul și cred că am făcut foarte bine”, a declarat artista pentru Libertatea, completând că participarea ei la Campionatul Mondial de Dans din Mexic, în 2007, a fost suficientă pentru cariera ei. „În Mexic a fost altceva. Am fost primită foarte frumos de poporul mexican și de toți ceilalți din America Latină, pentru că s-a transmis în mai multe țări. Apoi când m-am întors în țară, cu medalia de argint, eu și Petrișor Ruge am fost primiți foarte. În schimb, la Eurovision, hate-ul este foarte mare. Nu știu de ce, dar asta este”.

Cu toate că a fost aspru criticată în social media pentru faptul că a acceptat invitația Televiziunii Române de a face parte din juriul care să aleagă piesa care să ne reprezinte la Eurovision 2026, artista declară că poziția de jurat în astfel de show-uri nu îi este străină și că are toate atributele pentru a putea alege obiectiv.

„Îmi place postura de jurat și cred că sunt relevantă și am ce să spun ca și jurat. Experiența din cariera mea și ca artistă, dar și ca jurată în alte producții, mă ajută să fiu pertinentă și să am ochi obiectivi la această cauză”, a mai punctat Andreea Bălan pentru Libertatea.

