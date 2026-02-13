Alături de compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER, Andreea Bălan va alege piesa care să ne reprezinte la ediția din acest an care va avea loc la Viena.

andreea balan (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

În cele trei zile de audiții ale semifinalelor din România, artista ne-a declarat că a rămas profund impresionată de prestația concurenților. „Sunt multe momente frumoase și juriul, în general, caută pachetul complet. Să fie piesa foarte bună în primul rând, apoi interpretarea vocală să fie la potențialul maxim și bineînțeles și vizual, dacă există și un show ar fi minunat. Până acum au fost așa împărțite: ori era piesa bunicică, dar se întâmpla ceva la show, sau era o interpretare bestială, cu o voce puternică, frumoasă, dar piesa mai puțin plăcută. Au fost așa, împărțite. Dar prin comparație, la un moment dat, vom reuși să avem piese frumoase în finală”, a declarat Andreea Bălan pentru Libertatea.

Artista a ținut să precizeze faptul că ea jurizează partea de show, de prezență scenică, nu din punctul de vedere al compoziției piesei, acest lucru revenind altor jurați, cu mult mai multă experiență în domeniu. „Din semifinale ne putem da seama, în funcție de atitudinea artistului și de cum se mișcă, dacă are potențial să facă vizual și un show bun. Asta pe culoarul meu. Pe culoarul celorlalți jurați, unde bineînțeles Andrei Tudor este foarte atent la cum este scrisă piesa, cum „curg” instrumentele pe piesă. Adică fiecare are în vedere alte aspecte ale pieselor și ale momentelor de la Eurovision”.

Andreea Bălan nu și-a dorit niciodată să participe la Eurovision în calitate de concurent

Cât despre apariția ei în postura de concurent, Andreea Bălan recunoaște că nu a luat niciodată în calcul acest lucru. „Eu nu mi-am dorit niciodată să particip la Eurovision pentru că m-am simțit ca un artist consacrat care nu are de ce. Am reprezentat România în Mexic, dar în Mexic nu a fost hate-ul care este la Eurovision. Artiștii care au plecat de la noi afară, indiferent de locul pe care l-au luat, nu au fost primiți bine. Asta datorită educației, datorită hate-ului din România. Nu mi-a plăcut asta. Am vrut să-mi salvez mie suflețelul și cred că am făcut foarte bine”, a declarat artista pentru Libertatea, completând că participarea ei la Campionatul Mondial de Dans din Mexic, în 2007, a fost suficientă pentru cariera ei. „În Mexic a fost altceva. Am fost primită foarte frumos de poporul mexican și de toți ceilalți din America Latină, pentru că s-a transmis în mai multe țări. Apoi când m-am întors în țară, cu medalia de argint, eu și Petrișor Ruge am fost primiți foarte. În schimb, la Eurovision, hate-ul este foarte mare. Nu știu de ce, dar asta este”.

Cu toate că a fost aspru criticată în social media pentru faptul că a acceptat invitația Televiziunii Române de a face parte din juriul care să aleagă piesa care să ne reprezinte la Eurovision 2026, artista declară că poziția de jurat în astfel de show-uri nu îi este străină și că are toate atributele pentru a putea alege obiectiv.

„Îmi place postura de jurat și cred că sunt relevantă și am ce să spun ca și jurat. Experiența din cariera mea și ca artistă, dar și ca jurată în alte producții, mă ajută să fiu pertinentă și să am ochi obiectivi la această cauză”, a mai punctat Andreea Bălan pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu puternic în București: o femeie a murit și un bărbat a fost rănit, după ce patru mașini au luat foc în Sectorul 6
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
GSP.RO
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

De ce să-ți scoți alunițele iarna. Dr. Raluca Radu, medic dermatolog, explică riscurile și semnele de alarmă
Știri România 13:52
De ce să-ți scoți alunițele iarna. Dr. Raluca Radu, medic dermatolog, explică riscurile și semnele de alarmă
Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz”
Exclusiv
Știri România 13:00
Locatarii unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, în culmea disperării, din cauza restanțelor la întreținere ale primăriei: „Ne rugăm de ei și ne ignoră. Este un abuz”
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Cutremur la FCSB: Ștefan Târnovanu vrea să plece și plănuiește să se ducă la Gigi Becali la Palat: „E foarte supărat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB: Ștefan Târnovanu vrea să plece și plănuiește să se ducă la Gigi Becali la Palat: „E foarte supărat”. Exclusiv
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția
Stiri Mondene 14:10
Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția
Motivul pentru care Andreea Bălan stă la masa juriului Eurovision România și nu concurează: „Sunt relevantă și am ce să spun”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Motivul pentru care Andreea Bălan stă la masa juriului Eurovision România și nu concurează: „Sunt relevantă și am ce să spun”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni
ObservatorNews.ro
Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni
Parteneri
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax.ro
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Politică 11:20
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce se întâmplă cu suporterul care s-a scuipat cu Baiaram pe Arena Națională! Dinamo urmează să fie pedepsită: ”Ne-am uitat pe regulament!”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu suporterul care s-a scuipat cu Baiaram pe Arena Națională! Dinamo urmează să fie pedepsită: ”Ne-am uitat pe regulament!”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată