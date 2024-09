Ojani Noa, primul soț al faimoasei cântărețe Jennifer Lopez, a făcut o serie de comentarii interesante în contextul recentului divorț al divei de Ben Affleck, după doi ani de căsnicie. Noa, care a fost căsătorit cu J.Lo în anii 90, i-a oferit sfaturi amoroase și a vorbit despre dificultățile pe care le-a observat în relațiile ei.

Ojani Noa și Jennifer Lopez s-au cunoscut în 1996, când acesta era chelner la restaurantul Gloriei Estefan din Miami. Cei doi s-au căsătorit în februarie 1997, însă au divorțat după doar 11 luni. Reflectând la propriile experiențe cu Lopez și după vizionarea documentarului ei „The Greatest Love Story Never Told”, Noa a afirmat că poate înțelege dificultățile pe care Affleck le-a întâmpinat în relația lor.

„Rămâi singură o vreme, ia-ți 12 luni libere”, a spus Noa, în vârstă de 50 de ani, într-un interviu pentru Daily Mail publicat recent.

„Dacă întâlnește pe cineva nou, ar trebui să-l țină departe de atenția publicului și să nu se căsătorească din nou”, a adăugat el.

„Îți pot spune din propria mea experiență, am avea dezacorduri în mașină și apoi, 20 de minute mai târziu, ar trebui să stăm și să ne prefacem că totul este în regulă”, a spus el, în legătură cu numeroasele fotografii cu Affleck arătând nefericit când a ieșit cu Lopez.

„Dar poți doar să te prefaci atât de mult?”, a adăugat Noa. „Când aveam neînțelegeri și ieșeam în cuplu, și eu eram într-o dispoziție proastă. Pentru că știam că relația nu merge. Am urât să merg pe covorul roșu. Ea încerca să mă facă să vin și eu îi spuneam: În nici un caz. Nu am de gând să mă prefac că sunt bine!”, a continuat.

Noa a spus că l-a întâlnit pe Affleck și l-a numit pe actor un „tip uimitor”. „Chiar dacă amândoi sunt în centrul atenției, poți spune că este un bărbat cu adevărat privat”, a adăugat Noa despre Affleck.

El a spus că lui Jennifer Lopez „ chiar trebuie să-i placă lumina reflectoarelor dacă vrea să fie mereu în ea”. În ciuda divorțului lor, Noa a clarificat că „nu are niciun sentiment rău” față de cântăreață. „Aș fi mereu prietenul ei. Îi simpatizez pe amândoi pentru că divorțul este greu”, a spus el. Privind înapoi la căsătoria lor, Noa a spus despre Lopez: „Eu am fost primul, pionierul. Am fost acolo la începutul carierei ei, susținând-o, făcând față anxietăților și nesiguranțelor ei. Am fost un soț foarte bun pentru că eu cred în căsătorie. Când am divorțat, am avut inima zdrobită. Simt că, atunci când a obținut ceea ce și-a dorit, nu a mai avut nevoie de mine.”

Jennifer Lopez a avut mai multe căsnicii de-a lungul timpului: cu Cris Judd între 2001 și 2002, și cu Marc Anthony din 2004 până în 2011, cu care are gemeni, Max și Emme, de 16 ani. După o logodnă inițială în 2004, Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit în Las Vegas în iulie 2022, iar ceremonia a fost urmată de o nuntă mai fastuoasă în Georgia, în august același an. Cu toate acestea, exact doi ani mai târziu, Jennifer Lopez a cerut divorțul de Affleck.

Ojani Noa a concluzionat, spunând că relațiile lui Jennifer Lopez tind să fie scurte deoarece partenerii ei „trebuie să se prefacă” pentru a menține aparențele, făcând referire la presiunea imensă din jurul vieții publice a cântăreței.

FOTO: Hepta, Profimedia

