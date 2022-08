În ultimul an, Bianca Drăgușanu a apărut mereu cu părul diferit, asta pentru că purta perucă. Vedeta a dezvăluit că așa a reușit să își lase părul natural să se regenereze, fără să se se vopsească sau să-l mai coafeze foarte des.

„Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des. Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, m-au ajutat să am un păr superb. În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fosta asistentă TV are planuri mari legate de activitatea sa profesională. Bianca vrea să își mute afacerea cu rochii în Dubai. „În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși”, a declarat blondina pentru EGO.ro.

Bianca Drăgușanu susține că muncește foarte mult și de foarte multe ori mănâncă în mașină din cauza lipsei de timp. „Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină. Am zile când nu mănânc deloc sau mănânc pe fugă, sau am zile când mănânc de trei ori pe zi la restaurant”, a mai spus ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express