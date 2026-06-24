Codruța Filip a vorbit deschis în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” despre piesa „La nunta ta”, care a devenit rapid virală în mediul online. Artista a mărturisit că procesul de înregistrare a fost unul extrem de emoționant și că nu a reușit să cânte piesa din prima, fiind copleșită de sentimente.

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Piesa „La nunta ta” a devenit virală

Noua piesă lansată de Codruța Filip, „La nunta ta”, se bucură de un succes important în mediul online. Clipul a strâns aproape un milion de vizualizări și a generat numeroase reacții din partea publicului.

Invitată la „Dan Capatos Show”, artista a povestit că melodia are o încărcătură emoțională aparte și că înregistrarea ei a fost mult mai dificilă decât s-ar fi așteptat.

Codruța Filip: „Este prima piesă la care am plâns”

Artista a mărturisit că emoțiile au copleșit-o încă din prima zi petrecută în studio. Din cauza mesajului puternic al piesei, aceasta nu a reușit să înregistreze primele variante fără să izbucnească în lacrimi.

„Este prima piesă la care am plâns și pe care n-am putut să o cânt din prima, efectiv când am început să înregistrez piesa am început să plâng și n-am reușit. Cred că mi-a luat o oră când am început să fac primele versiuni, pentru că mesajul este unul foarte puternic. Era și Marius lângă mine când m-am emoționat așa tare și a zis că, chiar dacă a fost reacția asta emoționantă, e și confirmarea că piesa este extraordinar de bună și transmite foarte mult”.

Povestea din spatele rochiei de mireasă în flăcări

Un alt element care a atras atenția publicului a fost scena din videoclip în care apare o rochie de mireasă cuprinsă de flăcări. Imaginile au devenit rapid virale și au stârnit numeroase întrebări. Codruța Filip a explicat că nu este vorba despre rochia purtată de ea la nuntă, ci despre un element de regie artistică inclus în videoclip.

„Nu este rochia mea de mireasă, este o regie. Rochia mea de mireasă a avut aceeași soartă. M-a ajutat tata în sensul ăsta”.

De ce nu a donat rochia de mireasă

După apariția videoclipului, mulți internauți au întrebat-o pe artistă de ce nu a ales să doneze rochia de mireasă în loc să o distrugă. Codruța Filip a explicat că experiența prin care a trecut a fost una dureroasă și că nu și-a dorit ca acel obiect să ajungă la o altă femeie.

„Am primit foarte multe comentarii prin care lumea mă întreabă de ce n-am vrut să donez rochița. Dacă ar fi fost o situație fericită, aș fi donat-o din suflet. Atâta timp cât am suferit o dezamăgire mare, eu nu vreau să duc sau să dăruiesc altor femei acel lucru. A fost oricum dureros”.

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