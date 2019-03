Motivul pentru care Cosmina Păsărin nu vrea un copil

„Este şi puţin ciudat pentru că nu poţi spre exemplu în luna a şasea de sarcină să mergi să mai prezinţi evenimente. Ar însemna să iau o pauză foarte mare, pe care nu mi-o permit. Prefer să mai stau singură până când va veni persoana potrivită. (…) Am două laturi, una foarte sensibilă şi una care mă face să par cum aţi zis voi. Sunt foarte sensibilă şi cred foarte mult în dragoste, în oamenii potriviţi. Cred în ideea de familie, dar nu am făcut un scop din acest lucru”, a spus Cosmina Păsărin la Antena Stars.

Cosmina a dezvăluit și care este secretul pentru o siluetă impecabilă. „Mănânc de toate, dar am grijă să fie în porţii mici, nu vă gândiţi că sunt foarte mici. Fac sport acasă, dar nu apuc să fac tot timpul. Am avut o perioadă destul de plină în evenimente, am fost la Sinaia, la Iaşi, la Arad, după astfel de evenimente sunt destul de obosită. Am norocul de a trece prin mai multe zone”, a mai spus Cosmina Păsărin.

Cosmina Păsărin este, fără îndoială, una dintre cele mai petrecărețe vedete autohtone. Sau cel puțin era. Până de curând, bruneta făcea turul cluburilor și pierdea nopțile prin prisma meseriei pe care o avea. De ceva vreme însă, Cosmina Păsărin a renunțat la viața de noapte, prezentând acum diverse evenimente.

