Pe 30 septembrie, pe Prima TV, a început emisiunea „Cursa Iubirii”, care e prezentată de Cove. Filmările au avut loc în luna august, când 12 cupluri au plecat în aventură alături de celebrul prezentator. „Iubirea este o cursă sau cursa în iubire ne mână în luptă. Mă rog. Este într-adevăr proiectul meu din această toamnă”, a povestit el pentru Ego.ro.

Cove, despre concurenții „Cursa Iubirii”: „Ei merg în călătoria asta, pleacă departe de casă, de copii, familie”

Și a continuat: „O emisiune zic eu, extrem de interesantă, asta pentru că vorbim de o cursă pe de-o parte, de un traseu, de un parcurs, și vorbim despre iubire. 12 cupluri pleacă în această Cursă a Iubirii. Vorbim de cupluri care au 14-15 ani de relație, sunt chiar căsătoriți, au copii, dar vorbim și de cupluri la început de drum.

Ei merg în călătoria asta, pleacă departe de casă, de copii, familie și așa mai departe, vreme de o lună de zile și sunt supuși la o sumedenie de probe: de la probe fizice, la probe psihice sau mai mult aș spune probe emoționale, pentru că trebuie să-și spună lucruri pe care nu și le-au spus niciodată, să-și facă anumite declarații, să recunoască dacă au greșit sau să spună dacă au mințit vreodată. Sunt nevoiți să treacă prin astfel de probe și devine o emisiune extrem emoționantă”.

„Am fost prin țara noastră frumoasă, în diferite locuri din România”

Timp de o lună, Cove a filmat alături de concurenți în mai multe orașe din România, iar episoadele vor fi difuzate treptat, în această toamnă, la Prima TV. „Am filmat în toată luna august. Am plecat la începutul lunii și ne-am întors la finalul lunii. Am fost prin țara noastră frumoasă, în diferite locuri din România. Locuri frumoase pe care unii dintre concurenți chiar nu le cunoșteau.

Am filmat în Cetatea de Scaun de la Suceava, am fost în Delta Dunării, am filmat în pădurea Letea, am văzut cormoranii. Deci a fost o chestiune combinată cumva, dar deși sună așa ca o vacanță, nu a fost chiar o vacanță”.

Tot pentru Ego, Cove a povestit cum au decurs filmările. „Nu a fost deloc o vacanță. Mai ales pentru concurenți care au trecut prin tot felul de probe. De exemplu am plecat din București direct la Suceava. Drumul până la Suceava este un drum pe care îl parcurgi în multe ore, mai ales cu un autocar, că știm și noi condițiile de drum din România.

Ajungând la Suceava, oamenii se așteptau să se cazeze la un hotel frumos, eventual cu o piscină, și să ne relaxăm. Nu a fost așa. Cum au coborât din autocar, le-am dat câte un cort, le-am arătat un câmp și le-am zis să își instaleze cortul că acolo vor dormi. Vă dați seama că ruperea asta de confortul de acasă, mai ales că unii n-au dormit în viața lor la cort, nu se așteptau la așa ceva”, a mai zis prezentatorul, care timp de o lună de zile a stat departe de copiii lui, dar și de partenera lui de viață.

Cove, departe de familie, în luna august: „Eram tot timpul pe drumuri”

Nu și-a luat familia cu el deoarece a avut un program încărcat. „Am mers singur pentru că programul era destul de încărcat. Stăteam câte două, maxim trei zile, într-un singur loc. Eram tot timpul pe drumuri și cred că ar fi fost destul de greu să îi car după mine.

Pe de altă parte, înainte de a pleca în proiectul ăsta, am avut ocazia să mergem cu toții în vacanță. Am stat în vacanță vreo două săptămâni, aproape trei, și atunci imediat ce m-am întors din vacanță eu am plecat. N-a fost atât de dramatic”, a încheiat prezentatorul.