Motivul pentru care Cristi Mitrea participă la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Am nevoie de un restart, să ies din zona asta de confort”

„Am nevoie de un restart, să mă rup un pic de lucrurile cotidiene, să ies din zona asta de confort și să îmi pun un pic mintea la încercare și sufletul. Cred că o să fie multe probe dificile și multe situații cu care nu m-am întâlnit niciodată în viața mea, habar n-am cum o să reacționez.

Am fost întrebat la clinică, când am făcut medicalul, dacă am fobii, și am răspuns că nu știu, vedem imediat. Habar n-am, dar acolo sigur descopăr una, două fobii. Eu îmi doresc să mă înțeleg bine cu toată lumea. Pentru cine mă cunoaște, sunt ăla funny din grup”, a dezvăluit Cristi Mitrea.

Întrebat despre lucrurile care o să-i lipsească pe toată durata show-ului, Cristi Mitrea a răspuns: „O să îmi lipsească canapeaua cu Netflix-ul, mâncarea (ciorba, omleta), o să îmi lipsească colegii de la birou, băieții mei cu care mă văd zilnic de vreo 16 ani, cel puțin, pisica, prietenii, plimbarea cu bicicleta, muzica”.

Recomandări Ascensiunea și ideile promovate de Daria Dughina, fiica ideologului lui Putin: „Fascismul a subjugat tot Occidentul. Rusia e o insulă de libertate”

Concurenți „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022

S-a aflat cine sunt concurenții „Sunt celebru, scoate-mă de aici” 2022. 12 celebrități intră în jungla din Republica Dominicană. Lidia Buble, Cornel Palade și Giani Kiriță sunt printre vedetele care au acceptat provocarea.

Timp de două luni, celebritățile vor trăi sub cerul liber, departe de casă, de fani și de luxul zilnic, complet izolate, fără acces la telefon sau internet și se vor lupta cu neprietenoasa junglă pentru titlul de rege sau regină a acesteia. Resurse limitate, insecte, izolare, teama de necunoscut, animale exotice și provocări extreme – sunt doar câteva dintre elementele pe care vor trebui să le înfrunte vedetele, în cel de-al doilea sezon al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Îl recunoști? Copilul acesta a făcut istorie. Este unul dintre cei mai iubiți români

Playtech.ro Imaginea cu Carmen Iohannis la PLAJĂ care a scăpat pe internet! Cum arată în costum de baie. Preşedintele nu va fi încântat

Observatornews.ro Rușii au publicat noi imagini cu presupusa asasină a Dariei Dughina. Suspecta, surprinsă într-un Mini Cooper, pe centura Moscovei

HOROSCOP Horoscop 23 august 2022. Leii trec la chestiunile practice, la organizarea și administrarea resurselor de orice fel, în special timpul și energia

Știrileprotv.ro Cine a omorât-o, de fapt, pe Daria Dughina. A fost revendicat atentatul în care a murit fiica lui Alexander Dughin

FANATIK.RO Patru zodii care mint în relația de dragoste și n-au nicio remușcare. Ce fac Gemenii nu mai face nimeni

Orangesport.ro VIDEO | Hagi a erupt după ce Nedelcu i-a întins mâna în momentul schimbării! A urmat tirada. "Nu înţeleg de ce l-ai saluta aşa pe antrenorul tău"

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!