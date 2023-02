Deși e implicată în câteva proiecte, ea își face timp și pentru studii. Motivul pentru care urmează acum cursurile unui master e pentru că își dorește să fie „actor cu acte în regulă”. „Deocamdată fac doar asta (n.r. emisiunea de pe Happy Channel) și mai am niște proiecte în desfășurare, dar nu pot să zic mai multe despre asta, pentru că încă nu e ceva concret. Nu pot să zic dacă sunt pe partea de film sau de teatru, pentru că o să vă prindeți”, a explicat actrița, care a anunțat că merge din nou la facultate.

„Fac un master în actorie acum, pentru că eu nu am nicio diplomă care să ateste că fac această profesie totuși de la 12 ani. Am zis că e momentul să îmi iau o diplomă și să fiu “actor cu acte”, pentru că e important și asta. Probabil că la disertație o să am de pregătit un spectacol și atunci o să vă invit în acel moment să mă vedeți”, a mai declarat Cristina Ciobănașu, care a fost adoptată în urmă cu ani de zile de Ruxandra Ion, celebra producătoare de televiziune.

Are emisiune la Happy Channel alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka

Din 16 ianuarie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17.30, Happy Channel le aduce telespectatorilor un nou format de infotainment. Andreea Ibacka, Cristina Ciobănaşu şi Vlad Gherman sunt gazdele emisiunii Happy Café, un format info-educativ fresh, care abordează subiecte noi, atipice şi deopotrivă inspiraţionale, cu specialişti din diverse domenii de interes.

Lor li se alătură zilnic invitaţi din showbizul românesc şi nu numai, care vorbesc sincer şi deschis despre succes şi drumul până la el. „Abia aştept să dăm startul lungilor discuţii la cafea! De fapt, la cafele! Pentru că îi invităm pe telespectatorii noştri să îşi bea cafeaua alături de noi, în fiecare zi, e luni până vineri, de la 17.30. Că doar nu se numeşte degeaba emisiunea Happy Café”, a declarat Cristina Ciobănaşu înainte de lansarea proiectului, în vreme ce Vlad Gherman a completat: „Împreună, ne propunem să vă facem după-amiezele mai frumoase, cu discuţii interesante, pe subiecte importante şi extrem de necesare!

Extrem de necesare pentru o viaţă cât mai sănătoasă şi fericită. Adică pentru o viaţă cât mai Happy!”. La rândul ei, Andreea Ibacka dezvăluia: „Iar eu sunt super happy că din 16 ianuarie vom fi alături de voi în formula aceasta. La Happy Café vorbim pe atât de multe teme frumoase: parenting, educaţie financiară, couple and family tips, beauty şi fashion tricks, noutăţi în materie de teatru, film şi carte, mergem în culisele serialului Lia, soţia soţului meu şi invităm alături de noi, pe canafeluţă (cum ne place nouă să o alintăm), unele dintre cele mai îndrăgite vedete autohtone.

Noua producţie Happy Channel va putea fi urmărită din 16 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 17.30.

