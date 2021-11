Dana Rogoz e prezentă pe micul ecran din copilărie. Ea e Abramburica, fetița care aducea zâmbetul pe buze tuturor copiilor. A crescut, s-a maturizat, a obținut alte roluri și și-a întemeiat o familie. La primul copil, la Vlad, și-a dat seama că se confruntă cu probleme și a apelat la ajutor specializat. A avut mari emoții la prima ședință de terapie. „Aveam coșmaruri în fiecare noapte. Mă rog, mereu am fost colegă cu coșmaruri mișto, încă de prin liceu, dar în perioada aceea, după ce tata murise de câteva luni, cu Vlad bebeluș, le-am luat ca pe un semnal de alarmă. Am zis hai să văd totuși ce e cu nopțile astea agitate, ce e cu mine, cu doliul pentru tata, cu nouă postura de mamă.

Aveam atâtea întrebări, de fapt, că nici nu știam la prima ședință de terapie din viața mea ce să îi spun mai întâi psihoterapeutului. Cu ce să încep. Abia după multe ședințe am realizat că, în sfârșit, îmi dau ocazia să trec printr-un proces de autocunoaștere, de multe ori al naibii de dureros, dar extrem de necesar. Și cu cât au trecut anii, mai ales în raport cu Vlad, iar acum cu Lia, am înțeles că terapia a fost cel mai bun cadou pe care am putut să mi-l fac”, a dezvăluit vedeta pe blogul ei.

Cu ajutorul specialistului s-a cunoscut mai bine și, în plus, a reușit să aibă o relație mai bună cu cei din jurul ei. Nu regretă decizia luată în urmă cu ani buni, e recunoscătoare pentru tot ajutorul primit.

„Am mers câțiva ani la terapeut”

Chiar dacă acum e o femeie matură, Dana Rogoz cere ajutorul specialistului și acum, mai ales când vine vorba despre copiii ei. „Pentru gestionarea relațiilor pe care le am cu copiii mei, continui și acum să cer sfaturi terapeutului. Simt că îmi fac un cadou de fiecare dată când apuc să îmi programez o ședință, pentru că, în sfârșit, pot să descarc ce am mai adunat.

Ultima am făcut-o online, fiind în pandemie, acum vreun an cred. Inițial credeam că nu va funcționa dialogul online, dar abia după ce ședința s-a încheiat am realizat că nu am avut nicio problemă cu asta, adică nu am simțit nicio barieră în comunicare. Sigur, aveam deja o relație mai lungă cu terapeutul meu, dar pe de altă parte, cred că ne-am obișnuit cu toții să comunicăm destul de mult la distanță, intrând mai ușor în profunzimi, chiar și când nu suntem față în față cu omul căruia ne destăinuim.”, a mai povestit Dana Rogoz.

Prin destăinuirile de pe blogul său, Dana Rogoz a spus că își dorește ca acest subiect să devină unul normal, ca oamenii să poată povesti cu lejeritate că merg la psiholog, la terapeut, fără să mai fie considerată o rușine. „Hai să normalizăm acest subiect, hai să spargem prejudecățile”, a mai transmis actrița.

