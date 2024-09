Când nu e la Radio Zu sau la evenimentele private pe care le prezintă, Daniel Buzdugan se bucură de timp prețios în compania familiei lui. Așa s-a întâmplat în weekendul acesta, el a mers la Paris alături de Maria, fiica lui. Soția Monica și Luca, băiatul lor, nu i-a însoțit.

Astfel, Daniel Buzdugan și Maria s-au bucurat de o escapadă tată-fiică la Paris. Au vrut să petreacă timp de calitate împreună și au și reușit, au vizitat mai multe obiective din Paris, iar duminică dimineață au mers și la o biserică.

Daniel Buzdugan, cu fiica la Paris: „Sper să nu uite că prima oară a fost aici cu tati ”

Pe Facebook, el a dezvăluit cum a decurs vacanța cu fata lui. „Sub cerul Parisului ( Sous le ciel de Paris ). Am plecat în weekendul ăsta doar eu cu Maria la Paris. Tata & fiica ❤️ Pentru Maria e prima oară când vede Orașul Iubirii și al Luminilor. Sper să nu uite că prima oară a fost aici cu tati 🙂

Ne-am distrat, ne-am plimbat, am vorbit, am băut cafea, am dansat, ne-am plimbat cu bicicletele, am mers la biserică la Sf. Liturghie, am făcut poze, ne-am simțit minunat… Recomand din toată inima ca tații de fete să treacă neapărat prin experiența aceasta minunată de a ieși doar ei cu fetițele lor oriunde, oricât, oricând.

Chiar și o zi de sâmbătă de dimineață până seara, doar TATA și FETIȚA. Vă îmbrățișez franțuzește, de la Paris 🙂 nu știu dacă există o îmbrățișare franțuzească, doar am inventat eu vorba asta acum pe loc 🙂 Au revoir!”, a transmis prezentatorul de la radio. Tot el a arătat în mediul online și câteva poze în care apare alături de Maria.

Copiii lui Daniel Buzdugan învață la o școală de stat

Și în 2023 Daniel Buzdugan a vorbit despre educația copiilor lui, atunci a spus că lui nu i se părea corect să plătească la școala privată cât un an la o facultate de arhitectură în străinătate. „I-am scos de la școlile private pentru că am vrut să vadă că se poate face carte și la stat. Am considerat că să arunci atât de mulți bani pentru educație, să ajungi să plătești la o școală cât plătește poate un copil care face Arhitectura la Barcelona… Am considerat că nu e normal să dăm atâția bani…”, a declarat la momentul respectiv prezentatorul pentru Ego.

El susținea atunci că la școlile private copiii nu se întrec la învățătură, ci în piesele vestimentare pe care le au. „Tu vrei să îți educi copilul să se îmbrace într-un fel, să fie modest, cu bun simț, în sensul bun și nimerești în școala respectivă unde vin copiii și își dau coate: «Uite, ăsta nu are adidași ca noi, nu are telefon ca al nostru, are telefon cu butoane»”, a explicat Daniel Buzdugan, care are o căsnicie fericită cu Monica de peste 20 de ani.

