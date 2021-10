Într-un interviu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, Elena Ionescu a vorbit deschis despre motivul pentru care este singură. A trecut printr-un divorț dureros de tatăl copilului său, iar acum este mult mai atentă la alegerile pe care le face.

„Mie îmi place să cunosc oamenii, să socializez. Eu sunt foarte prietenoasă, dar oamenii au impresia că sunt mai deschisă decât sunt. Mie îmi place să cunosc omul, nu să mă arunc așa. Nu am avut multe relații în viața mea. Am avut relații de lungă durată, consistente și cam asta a fost. Mi-a plăcut mult să socializez, să ies la un suc. De cele mai multe ori când nu îmi plăcea un băiat îi spuneam că am treabă la studio”, a declarat vedeta.

Elena Ionescu a recunoscut că au încercat foarte mulți bărbați să iasă cu ea, însă comportamentul lor lăsa de dorit și scopul lor era altul.

„Oamenii nu mai sunt atât de sufletiști, implicați, să acorde mai mult timp să cunoască o fată. Am băut un suc și de aici ce facem? Îți zice să vii la el la un film și eu zic nu. Ai mult de muncă… Cine nu are răbdare să stea acasă”, a mai spus artista la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Au trecut doi ani de la divorțul de Dragoș Stanciu, tatăl băiețelului său, însă cântăreața este tot singură. Elena Ionescu și-ar dori să aibă un partener, însă consideră că acum îi este foarte greu să-și refacă viața. Ea își dorește ca fiul ei, Răzvan, să înțeleagă ce înseamnă o familie unită și să ia un exemplu de la părinții artistei, care sunt împreună de ani buni.

„Mă uit cu tristețe și văd că îmi este foarte greu să-mi refac viața după o căsnicie, aparent eșuată, dar cu un mare beneficiu, băiețelul meu. Îmi e foarte greu să găsesc oameni să fie cu totul acolo, adică găsești oameni care sunt buni pentru distracție. Eu prefer să fiu singură decât să fiu așa. Mă uit în jurul meu și văd că sunt foarte multe cupluri care se destramă”, a mărturisit Elena Ionescu.

Citeşte şi:

Anunțul făcut de Alina Pușcaș, după doi ani de căsătorie cu Mihai Stoenescu. „Am fost ocupați să facem cei 3 copii”

Irinel Columbeanu, despre viața fiicei sale, Irina, în America. Cum se înțelege cu Monica Gabor: „Când a plecat nu știam că nu va mai reveni”

Decizia luată de Alina Laufer, după ce a ajuns cu fetița de 8 luni la spital: „Ne-am făcut curaj”

PARTENERI - GSP.RO "Și noi aflăm lucruri din presă". Anamaria Prodan rupe tăcerea după ce Reghecampf a depus actele de divorț

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Carmen şi Florin, un cuplu de români din Ţara Galilor, plâng moartea fetiţei lor de 6 luni, după ce au fost loviţi în plin de şoferiţa unui BMW: ''Casa este goală fără ea''

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2021. Peștii s-ar putea elibera de unele iluzii care nu le-au adus nimic bun niciodată

Știrileprotv.ro Amănunte șocante în cazul femeii umilite de copiii șefului ei, cu care ar fi avut o relație. Reacția mamei sale

Telekomsport Crima care a speriat ţara! Vedeta de pe Instagram, ucisă şi aruncată în canal. E alertă: a fost preluată de o "maşină privată" de la aeroport

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!