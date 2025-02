Emily Burghelea a povestit în cadrul emisiunii Fresh by Unica, cum şi-a cunoscut soţul. „Am ieșit la o masă, el trebuia să vină să lase ceva. A rămas. Ne-am cunoscut, am început o relație, ne-am despărțit.

Nepotrivire de caracter la început. Nu eram pregătiți, însă ne-am despărțit. Eu am suferit extraordinar de tare și el a suferit extraordinar de tare. Am avut o perioadă în care nu am vorbit, dar în care ne-am gândit unul la celălalt, iar în momentul în care ne-am reîntâlnit, amândoi am fost pregătiți să întemeiem familia frumoasă pe care o avem astăzi”, a povestit Emily Burghelea pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Emily Burghelea recunoaște că dacă nu ar fi luptat pentru relația ei, nu ar mai fi fost acum căsătorită cu actualul soț și mamă a doi copii

„Dacă eu nu luptam pentru treaba asta, dacă rămâneam așa supărată sau dacă aveam un ego mai puternic și dacă nu voiam să trec peste și să lupt pentru dragostea noastră, poate că nu am fi fost azi împreună. Pentru că eu i-am scris lui”, a mai spus vedeta.

Recomandări Ce legi a blocat Laura Vicol când era președinta Comisiei juridice din Camera Deputaților

De s-a despărțit Emily de partenerul ei, înainte de nuntă

În cadrul interviului, Emily Burghelea a mărturisit că înainte de nuntă, ea și iubitul ei s-au separat o perioadă.

„Trebuia să merg undeva cu el, apoi i-am spus că merg, o să merg, o să merg, o să merg. El a făcut rost de niște bilete la o conferință foarte importantă organizată de Google. S-a chinuit foarte mult să facă rost de biletele alea și să vin și eu acolo cu el, că i-am zis că vreau și eu, vreau și eu. Și apoi am spus: ‘Știi, uite, intervine emisiunea asta și mi-au spus că trebuie neapărat să fiu acolo. Este foarte important pentru mine. Nu am cum să mai plec”, a spus Emily Burghelea.

Decizia lui Emily de a renunța la această călătorie a dus la o reacție neașteptată din partea partenerului său.

„Atunci s-a supărat foarte tare și nu mi-a mai răspuns la telefon. L-am sunat de 200 de ori. Apoi, când s-a întors în țară, m-am dus la aeroport să-l aștept. A întârziat avionul vreo două ore și jumătate. Nu aveam carnet și nu aveam nici mașină atunci. Am stat pe acolo, în frig. Eram: ‘Doamne, să iasă odată”, a mai dezvăluit vedeta.

„A venit cineva să-l ia, iar la mașină era și soția șoferului lui și eu am crezut că este vreo iubită de-a lui. Am văzut o tipă așa brunetă, vai de mine, deci am fost în depresie două luni. L-am sunat de 100 de ori, dar mie nu a vrut să îmi răspundă, mai ales că mie nu mi-a făcut așa ceva vreodată. Am aflat ulterior după foarte mult timp că bruneta era iubita șoferului. Eu am avut impresia că nu m-am dus eu și s-a dus cu altcineva. El s-a dus cu altcineva”, a mai spus Emili Burghelea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News