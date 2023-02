Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au construit o casă spectaculoasă, în care au investit foarte mulți bani. Nu s-au ferit niciodată să arate locuința lor, care a fost decorată după bunul lor plac. În curte, aceștia au o piscină cu apă sărată, iar vara se relaxează acolo.

Acum, prezentatoarea TV a anunțat că s-a gândit să vândă vila și să construiască alta. Gabriela Cristea a mărturisit că actuala casă este mult prea mare, iar ca să o întrețină are nevoie de foarte mult timp.

„A fost o idee a noastră și încă ne gândim. Ne-a trecut un gând nebun din două motive: unul pentru că locuința noastră este foarte mare. Nu din cauza utilităților, ci mai degrabă din cauza întreținerii curățeniei. Mai nebuni suntem că ideea era să vindem casa și să construim o altă casă”, a declarat Gabriela Cristea la „Xtra Night Show”, relatează Spynews.

După ce a construit o casă foarte mare, acum prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena Stars își dorește o casă ceva mai mică, potrivită pentru familia sa.

Pe viitor, atunci când fetele ei vor mai crește și vor merge la liceu, Gabriela Cristea are în plan să cumpere un apartament în București. Soția lui Tavi Clonda spune că nu se vor muta definitiv la apartament, pentru că cel mai bine se simte la țară, la curte.

„Cu siguranță când fetele vor fi la liceu o să cumpărăm un apartament mai mare în București. Probabil că vom sta cu ele în timpul săptămânii, iar în weekend nouă ne place la țară”, a mai spus prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea a investit peste 50.000 de euro în afaceri

Pe plan profesional, Gabriela Cristea pare că se descurcă foarte bine. Recent, prezentatoarea de la Antena Stars și-a lansat un magazin online, unde vinde haine făcute după ideile sale. Tavi Clonda a vorbit despre planurile soției sale în materie de afaceri și este bucuros că aceasta a avut idei bune pentru a-și mări venitul.

„Ea are magazinul online cu haine pe care nu le cumpără și le vinde mai departe, ci le face. Creează rochii, l-a deschis chiar înainte de sărbători. Ea face schițele, lucrează cu mai multe ateliere. Sunt haine doar pentru doamne, momentan. Rochii și cămăși foarte frumoase.

Ea, când ne-am cunoscut, avea Atelierul Miresei, a fost prima. Apoi ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, aveam emisiunea, eram destul de ocupați și a renunțat. Acum a reluat, cumva, deocamdată, cu rochii normale, nu de mireasă. A făcut deja schițe pentru 5-6 genuri de cămăși, la fel și modele de rochii. Umblă după materiale. A lucrat mult la detaliu, cutii frumoase, eticheta care se lipește, hârtia. E plin de cutii la noi”, a mărturisit acesta, potrivit playtech.ro.

„Nu am făcut un calcul la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”

După magazinul de haine, Gabriela Cristea se pregătește să deschidă și un studio foto. Locația va fi în Dorobanți, în unul dintre apartamentele cuplului. Tavi Clonda a dat mai multe detalii despre noua afacere a familiei.

„Avem multe proiecte noi, Gabriela își deschide studio foto, avem un apartament în Dorobanți. E în centru, mai accesibil. În Corbeanca e mai greu de ajuns. Avem șase decoruri, studiourile se fac ca la televiziune, se schimbă în funcție de tematică. Colaborăm cu mai mulți fotografi, cu care am mai lucrat.

Cine vrea poze e așteptat să vină. O să fac și eu un shooting cu bandul, am început să lucrez cu trupa mea de cover-uri, fac și un proiect balkanic-rock, lucrez cu băieții la niște demouri, video-uri. Avem decoruri și pentru trupe, artiști, o să ne facem și noi ce avem nevoie. E o investiție, dar fără nu se poate.

Ideea cu studioul foto i-a venit când am făcut ședințele foto pentru magazin. Momentan vin fotografii cu aparatele lor, dar vom investi și în așa ceva. Gabriela are niște pachete, în funcție de preferințe, și cu editare, dacă se dorește, depinde ce vrea fiecare. Nu am făcut un calcul, la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”, a completat acesta, care nu a negat faptul că investiția nu coboară sub 50.000 de euro.

