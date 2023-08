Cătălina Grama – Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit civil în Martina Franca, în Italia, în weekend. Toate detaliile pentru acest eveniment special au fost ținute secret de către cei doi actori. Povestea lor de dragoste durează deja de 9 ani și au împreună o fetiță, pe Zora. Vedeta are și un băiat, pe Achim, dintr-o altă căsnicie.

Cununia civilă a fost spectaculoasă și a avut loc într-un cadru de poveste. Cătălina Grama – Jojo a purtat trei rochii de mireasă în ziua cea mare, fiecare având o poveste aparte. Actrița a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ales să se căsătorească în Italia.

Alături de cei doi au fost prietenii apropiați și familia, care s-au bucurat enorm pentru ei. Jojo și Paul Ipate s-au îndrăgostit iremediabil de Italia în urmă cu un an, atunci când au ales să meargă în Puglia, într-o scurtă vacanță.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători.

Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifice ale locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-au inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. «Dolce far niente» este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem.”

Cătălina Grama – Jojo a avut trei rochii de mireasă

Și a continuat: „Bineînțeles că după ce am găsit locația splendidă datorită celei ce ne-a devenit prietenă, organizatoarea nunții noastre, Martina Batzu, a trebuit să îmi aleg ținutele. Am visat să port trei rochii speciale și foarte diferite care să se potrivească cu energia inegalabilă a locului.

M-am sfătuit încă de la început cu prietena și stilistul meu, Ely Adam, și împreună cu Cristina State am ales trei rochii care spun o poveste.

Prima iubire a fost rochia simplă din mătase duchesse pe care fetele au accesorizat-o cu mănuși din dantelă fină și prețioasă cu fir de aur. Apoi a venit marea mea iubire, rochia din dantelă cu spate gol brodată cu cristale preziosa și paiete pe care simt că Zora o va purta într-o bună zi. Pentru tăierea tortului și petrecere am purtat o rochie sirenă brodată manual care a reprezentat în adevăratul sens al cuvântului spiritul italian.

Pasta, vino e amore! Cam așa a fost atmosfera la nuntă! S-a râs și s-a dansat mult, chiar și în picioarele goale și i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-am văzut toată familia în locul acesta care e un mic paradis. (…)

Am fost în raiul iubirii și al veseliei pentru trei zile și încă povestim despre asta! Abia aștept să revin și cu alte poze și video, pentru că am foarte multe să vă împărtășesc! Vă mulțumim pentru iubire și mesajele minunate! S-a simțit iubirea voastră, dragii noștri prieteni, până aici! Salute!”

Cătălina Grama – Jojo a mai fost căsătorită

Cătălina Grama, cunoscută de fani ca Jojo, a mai fost căsătorită înainte de a fi cu Paul Ipate. Actrița a avut un mariaj cu Ionuț Grama, care a durat din anul 2009 până în anul 2012. Din anul 2014, Jojo și Paul formează un cuplu și sunt părinții unei fetițe. Actrița mai are un băiat din căsnicia anterioară.

Deși se înțeleg foarte bine și se iubesc, Jojo și Paul Ipate spuneau până anul trecut că nu vor să se căsătorească. „Oamenii se împart în două sau trei categorii: cei care urăsc actul căsătoriei cu desăvârșire și nu vor să-l vadă, cei care aleargă după el și cei cărora le e indiferent.

Eu cred că fac parte din a treia categorie. Nu neapărat că îmi e indiferent, dar sunt în egală măsură ok și cu, și fără. (…) Suntem căsătoriți cu sufletul, dar mie nu înseamnă că îmi e frică de el (n.r. – de act), dar nu am nicio treabă, pur și simplu nu ne-am dorit să facem asta. (…) Ne-am cunoscut la o vârstă matură”, a mărturisit Jojo, pentru Antena Stars.

