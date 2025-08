„PRO TV-ul înseamnă, am spus-o de foarte multe ori, locul unde simt că aparțin. Eu am început la Acasă TV, în 2005, cu «Numai iubirea», au trecut câțiva anișori de atunci. E locul în care am crescut frumos și am avut de învățat de la cei mai buni profesioniști. Chiar dacă viața ne-a mai despărțit, tot aici m-am întors, cu cel mai mare drag și cea mai mare iubire pentru ceea ce fac. E mare lucru să iubești ceea ce faci și să mergi mereu cu pasiune la muncă. PRO TV este mai mult decât locul în care muncesc, e familia mea”, povestește Lili Sandu pentru revista VIVA!

În urmă cu câțiva ani însă, Lili Sandu a părăsit România și s-a mutat pentru șapte ani în SUA. În cadrul interviului, vedeta a dezvăluit care este motivul pentru care a făcut acest pas important.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: „Wow, ce viață frumoasă are persoana asta!, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind. S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe.

Recomandări Interviu cu istoricul Adrian Nicolae: America avea în plan să lovească cu bomba atomică mai multe orașe din Japonia / Discursul american a rămas același din 1945 și până azi

M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt. Nu am plecat în Los Angeles să studiez actoria, ci pur și simplu să stau câteva luni, să mă relaxez, să-mi revin și, iată, s-au făcut șapte ani și ceva, cât am stat acolo. Nu regret nimic, chiar dacă toată lumea mi-a spus: „Ești nebună că renunți la tot!. La momentul respectiv, pentru mine partea emoțională a fost mai importantă decât orice proiect profesional”, a declarat Lili Sandu pentru sursa citată.

În cele din urmă, după șapte ani, Lili s-a întors acasă, iar acum recunoaște că nu ar mai putea să locuiască în SUA. „Mi-era dor de prieteni, mi-era dor de mama, m-am gândit să stau în primă instanță doar șase luni… Dar îmi era greu și… nu, pentru că m-am simțit bine și acolo în perioada respectivă, mi-am făcut și noi prieteni români… Era un loc de care aparțineam! M-am întors acum, în iarnă, cu Silviu și cu Thomas, în SUA, și m-am gândit: „Nu m-aș mai muta niciodată aici. A fost un capitol din viața mea pe care l-am închis. Nu aș mai putea să locuiesc în Statele Unite”, a mai adăugat vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE