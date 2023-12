„Multă lume mă judecă fără să mă cunoască, fără să ştie multe lucruri. Atunci când am putut să am copii şi am vrut, am avut omul nepotrivit lângă mine, care nu și-a dorit, contrar spuselor lumii. El mi-a spus ceva, apoi când am avansat în relaţie, m-am trezit că nu corespundem, că nu avem acelaşi ţel.

Nu şi-a dorit, deşi era foarte important pentru mine să îl fac. Totul s-a agravat, eu nu cred în imposibil, cred în Dumnezeu, el decide.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Voi fi mamă într-un fel sau altul, sunt sigură. Vreau să ajungă acest mesaj la alte femei: să ai grijă de tine nu este o dovadă de egoism, ca să poţi da altora bucăţi din tine trebuie să fii tu bine”, a dezvăluit Lora, în podcastul MagicLife, găzduit de Liana Stanciu, potrivit Wowbiz.

După 8 ani de relație, Lora a făcut anunțul cel mare. Ea și Ionuț Ghenu nu mai stau pe gânduri și își vor uni, în sfârșit, destinele. Cântăreața a vorbit despre nunta cu partenerul ei de viață, mărturisind că încă nu au decis data în care va avea loc evenimentul.

Recomandări „Care jertfă? Care eroism?” – Reacție dură a lui Gabriel Andreescu, disidentul a cărui arestare din Buzău l-a ajutat pe Marcel Ciolacu să-și ia certificat de revoluționar

„Încă nu am stabilit data pentru nuntă, doar anul și dorința pentru anul 2024. Dar nu știu, pentru că tot se întâmplă lucruri. Tot se întâmplă lucruri în lume, dar le ignor.

Gata! Vreau foarte tare să mă căsătoresc cu Ionuț la anul. Și el vrea la fel de mult, îți dai seama. Nici nu știu ce să mai spun”, a spus Lora, conform Viva.

Urmărește-ne pe Google News