„A fost o perioadă aglomerată, nu am apucat să trecem nici pe la pensiune prea mult, dar funcționează bine. Mergem când avem timp, dar în ultima perioadă am avut foarte multe de făcut și chiar n-am avut timp nici măcar de proiecte, piese pe care trebuie să le lansez, nu le-am filmate încă.

Am tot refuzat emisiuni și proiecte pentru că am fost numai pe drumuri și încontinuu sunt pe drumuri până prin noiembrie. Nu am mai mers nici pe la evenimente mondene, nu văd rostul. Am tot refuzat emisiuni pentru că sunt mereu pe drumuri și o să tot fiu până în noimebrie încontinuu”, dezvăluie Maria Constantin pentru Cancan.

„Încerc să petrec timp cu familia că e mult mai prețios decât să mă duc la o emisiune. Asta este important pentru mine acum. Îmi onorez cântările, evident, dar când am un timp de respiro prefer să stau cu cei dragi, cu soțul, cu băiatul meu. Codrin e bine, este în clasa a noua, se ocupă de școală. Robert are și el un băiat, mai mic, e diferență de 10 ani între ei, dar se înțeleg foarte bine”, a spus Maria Constantin pentru sursa citată.

Deși toată lumea se aștepta ca Maria Constantin să își dorească încă un copil, ea a luat o decizie importantă și spune că nu își mai dorește asta, mai ales că atât ea cât și Robert au câte un copil din relațiile anterioare.

„Nu mai vreau încă un copil că stau numai pe drumuri. Asta mi-ar mai lispi, un copil, când eu sunt plecată non-stop. Nu aș face față, plus că mă apropii de 40 de ani, mă gândesc cumva și pe viitor, speranța de viață a scăzut, nu aș vrea să rămână fără mamă sau fără tată copilul meu la 18 ani. E un pic cam deplasat să mă mai gândesc la treaba asta și mai ales că avem câte un copil fiecare, chiar dacă nu avem împreună, totuși avem.

Este o responsabilitate foarte mare pe care eu, la vârsta pe care o am, consider că făcând meseria asta de la 16 ani și pierzând atâtea nopți, și-au lăsat amprenta pe sănătatea și pe corpul meu. Nu știu dacă aș mai avea tăria să o iau din nou de la început. Plus că nu o să nu în fiu lângă el, eu o să trebuiască să muncesc, să merg la evenimente. E clar că ar trebui să stea cineva cu el. Eu am regretat mult că nu am stat mai mult cu băiatul meu”, a declarat cântăreața pentru sursa citată.

